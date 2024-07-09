台積電破千…多頭不錯過就買市值型ETF！00905價格最親民即將除息

回顧2022年全球股市低迷，台股深跌超過4000點，但AI技術的發展讓台灣科技業如台積電、聯發科等崛起，尤其台積電股價從2022年約400元一路飆升至現在突破1000元，漲幅近150%。

輝達創辦人黃仁勳訪台，進一步帶動股市熱度，台灣加權指數從2022年低點飆升至現在23500多點，漲幅超過萬點，科技股的強勁表現功不可沒。

很多人想投資，又怕股市風險大。因此選擇ETF將比單買個股相對輕鬆，因ETF具有分散風險、簡單操作、規模大且流動性高特性，不需花費太多時間盯盤，就能輕鬆參與市場獲得報酬。

目前7月是除息旺月，有將近20檔ETF即將除息，投資人們只需把握最後買進日，就能在8月領到配息，創造被動收入。

ETF有多種選擇，而台灣投資人相對熟悉的主要是市值型與高股息型ETF ，對於想要輕鬆投資、獲取較佳的長期報酬率來說，市值型ETF是不二之選，因為市值型ETF的選股邏輯通常會依據市值大小排序去篩選，也可以說是追求市值成長的大盤型ETF，只要定期投入，就有機會能獲得不錯的報酬。

七月份除息的市值型ETF如上表8檔，以配息表現來說，00905預計在7月16日除息，每受益權單位將配發約新台幣0.37元；00692也在同日預計每受益權單位配發約新台幣0.415元。乍看之下00692配息較00905高0.045元，但是00692買入價格是00905的3.1倍，且00905是季配息，00692為半年配息！

市值型ETF中不管是從配息次數、價格、配息金額等各方面比較，00905都相當具有優勢，是投資小白與老手的好選擇。想要把握7月除息行情，最後買進日為7月15日。

00905是台灣首檔 Smart Beta 多因子 ETF，採用智慧選股策略，主要聚焦在科技成分股，如半導體和電子產業，包括台積電、鴻海和聯發科等全球領先企業。該ETF採季配息，配息日為每年的1月、4月、7月和10月，有助於投資者計劃和管理資金流動。

00905一張免15元，隨著台積電4日站上千元，年初至今的報酬已經逼近40.38%，本季配息金額又創歷史新高，是需要現金流及想要資產長期成長的投資人最好選擇；且市面上的市值型產品中價格又屬它最親民，最好入手！唯二的另外一檔季配息元大臺灣ESG永續（00850）價格也要40幾元，00905真的是單張最好入手的市值型商品。