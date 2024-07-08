固定收益債ETF 錢景亮

上半年表現較溫吞的債券市場，7月以來出現明顯反彈，過去一周各大債市ETF多獲資金淨流入，整體固定收益型ETF淨流入95.5億美元，主要以美國獲55.7億美元淨流入所挹注，亞洲也獲8.5億美元淨流入，但歐洲遭2.1億美元淨流出。就債券信評類別來看，投資級債ETF獲得57.6億美元淨流入，但非投資級債ETF面臨2.4億美元資金淨流出。

富蘭克林投顧指出，儘管川普勝選的機率上升，投資人擔心其政策恐推升通膨及擴大財政赤字，然因美國公布的就業相關、工廠訂單、製造業和服務業數據偏弱，聯準會主席鮑爾表示抗通膨已取得相當大的進展，市場樂觀看待降息前景，推升美國公債上漲。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，由於美國通膨降速仍具不確定性，投資人在調整利率預期時易引發市場震盪。在此情境下，團隊維持看好偏短天期的高品質企業債，因其仍能提供相對較高且安全的殖利率收益，只是目前利差無法提供景氣若下行或金融市場意外震盪時太多的緩衝保護，此外非投資級公司債於高資金成本壓力下的贏家與輸家獲利表現將持續分歧，因此需要嚴選持債。

安聯投信表示，在債市布局上，建議宜以收益作為核心策略，抵禦波動環境。近期美國通膨仍然維持高於預期的狀態，聯準會可能需要更多時間來觀察通膨及就業，市場普遍預期年內降息幅度僅1-2碼，加上目前美債殖利率曲線仍呈現倒掛，債券配置短中天期投資效率相對較佳，可在參與降息所帶來的資本利得前，收取較高收益以累積報酬。

安聯投信指出，布局著重品質與收益。

考量今年經濟仍以軟著陸為主，布局上將著重高品質債券，建議可透過配置全球債與投資級債來維持投組較高的信用評級，軟著陸的經濟下也有助於企業違約率的控制，在品質與收益的角度上，偏好BBB-B信用級別的債券。