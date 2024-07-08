高積、低價ETF 後勁強

台股持續驚驚漲，電子股重「權」出擊，包括大立光、台積電、聯發科等千金股表現一飛衝天。投信法人表示，投資人若想搭這波台股多頭列車，可從兩大要訣下手挑選「高積低價」ETF，包括含「積」量至少三成以上、目前股價不到30元。

今年以來，台股在台積電強勢領軍創新高後，不少高含積量ETF股價也攀歷史新高價，投信法人表示，高積低價ETF由於成立時間較短，股價位階不高，但小資族而言，感覺較親民，且成分股同樣布局AI、半導體供應鏈等強勢主流類股，中長期投資展望佳，股價後勁表現不容小覷。

據CMoney統計，目前含積量三成以上、股價低於30元的台股「高積低價ETF」共計九檔，主要以科技ETF為主。台股九檔高積低價ETF中，今年以來主要含息報酬有八檔優於加權指數，如果拉長一年期間，則有新光臺灣半導體30（00904）、國泰台灣5G+、永豐智能車供應鏈等三檔含息報酬逾60%以上，明顯超越加權指數的43.29%；若再拉長兩年期間，這三檔含息報酬更突破100%以上，大勝同期間加權指數的65.08%表現。

新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峯表示，市場預估7月11日大立光、7月18日台積電兩大重量級權值股法說會前，這類具「定價權」的重量級企業，將釋出基本面利多訊息，加速台股多頭繼續上攻，尤其是鎖定半導體為主體的科技型或半導體市值型ETF，將繼續跟隨台股驚驚漲行情下，股價繼續向上衝鋒。

詹佳峯表示，大立光股價創兩年來新高、台積電股價繼續攀歷史新高，投資人可以持續留意台股AI、半導體相關股提前布局機會，或鎖定高積低價ETF輕鬆入手，擁抱台股下半年成長「錢」景。

永豐智能車供應鏈ETF經理人林永祥也指出，AI在車用智能的應用也將大放異彩，將有利於相關供應鏈營運成長。

例如，直接受惠AI發展的台積電及受惠於下半年NVIDIA新GPU（GB200）的鴻海，近期股價相對強勢，在智能車市場持續看好的情況，永豐智能車供應鏈ETF可望直接受惠AI及車用智能商機。