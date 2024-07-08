00740B年化配息率衝16%

7月多檔債券ETF已公告預估配息金額，以目前公告來看，最受市場歡迎的月月配ETF每張可領金額在72至150元之間，但有法人留意到本月開始改月配制的富邦全球投等債（00740B）ETF，這次配息相當於一次可領到累積三個月的債息，且參考過去經驗，投信實際配息金額大多比前期預估高，估計00740B首次月配的年化配息率有機會接近16%，投資人在7月15日前買進就可享有配息。

時序進入下半年，市場對美國降息看法逐漸明朗，債券ETF也持續受到卡位降息利多的股民追捧，根據投信投顧公會公布的最新統計資料顯示，截至今年5月底，國內債券ETF規模已達2.54兆元，今年至今成長逾25%，各家投信陸續推出新產品，要在債券ETF市場占有一席之地，平準金機制及月配息儼然已是必備。

也因此，7月各家投信旗下ETF陸續公告配息資訊令市場格外關注，其中富邦全球投等債ETF是富邦投信旗下第一檔月月配ETF，日前公告每單位預估配息0.534元，在7月15日以前買入，持有一張就可以領超過500元的紅包，在月配債券ETF當中格外突出。

富邦全球投等債ETF經理人陳仲愷認為，隨著最新公布的ISM製造業指數不如預期、非農就業數據前值下修，且最新私部門的新增就業人口大幅趨緩之下，市場對於今年降息預期情緒升溫，投資等級公司債殖利率隨著美債殖利率下行，資金再度湧入債券市場，市場樂觀看待降息帶來的債券價格漲幅。

另外，陳仲愷指出，債市表現受美國聯準會貨幣政策左右，其中聯準會官員發言、就業數據及通膨數據皆可能影響市場降息預期，進而使債券價格產生波動，而牽動聯準會貨幣政策最重要依據的通膨，降溫趨勢已相當明確，當前基準利率並沒有持續調升理由，現在即是布局債市最佳時機。