股票型ETF 買氣火爆

過去一周，整體股票型ETF續獲198.5億美元資金淨流入，主要為美國市場獲131.2億美元淨流入，亞洲、中國與歐洲市場也分別獲13.6億、8.6億與6.6億美元淨流入，拉美也有0.8億美元淨流入。日本則遭9.4億美元淨流出。

美國經濟數據降溫輔以聯準會主席鮑爾鴿派發言強化投資人降息預期，推動全球股市連五周上漲，其中美股與台、日、印度股市均再創歷史新高。

富蘭克林證券投顧表示，7月以來全球股市開紅盤，美股等多國股市再創歷史新高展現多頭氣勢，反映美國經濟及通膨降溫推升聯準會降息的機率，根據芝商所FedWatch本月7日的數據顯示，市場預期9月降息一碼機率升至70.8%，今年全年將有兩碼降息幅度，未來一周關注鮑爾國會聽證談話及美國6月通膨數據，若延續通膨降溫及鴿派政策立場，有利全球股債多頭續航。

值此全球主要股市屢創新高、市場等待聯準會政策轉向之際，建議以美國平衡型基金及精選收益複合型債券基金為核心，爭取收益並卡位聯準會降息行情。

股票部分建議首選最強勢的科技產業型基金，透過主動式選股發掘超額報酬機會，並搭配低基期且基本面正在改善的生技、全球氣候變遷、基礎建設及公用事業股票型基金，以及近期動能明顯轉強的印度和日本股票型基金，目前這兩國家正位處政策紅利、結構性改革甜蜜點，可列為長期股票配置一環。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠指出，美國核心PCE數據放緩，顯示通膨持續降溫，加上6月密西根大學消費者信心指數也由初值下修，預期通膨壓力舒緩，皆有利於聯準會啟動降息。

此外，美國企業獲利維持穩定，即便股市出現修正，回檔空間也應有限，惟時序接近美國總統大選，可能為市場帶來波動，故建議穩健型投資者不妨透過多重資產策略來參與，以平衡投資組合波動，產業方面，包括科技、網路通訊、消費、金融、醫藥、工業等可留意。