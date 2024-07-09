快訊

唸高職不如去工作？過來人曝真相：贏過一堆大學生

查榜看這裡！113高中免試入學11點放榜 全台15考區一次看

有助預防慢性病、控制血壓 5種最佳低含糖量水果一次看

買00935或00881？網曝「它」更符合AI趨勢：上市以來漲不停

聯合新聞網／ 綜合報導
網友想買00935。聯合報系資料照／記者林俊良攝影
網友想買00935。聯合報系資料照／記者林俊良攝影

台股搭上AI浪潮漲勢不斷，除個股外，AI ETF也備受矚目，有大學生考慮買進00935或00881，其他人果斷建議選擇00935，「00935更符合AI趨勢，你看它上市到現在漲多少了」，不過也有人提醒科技股波動較大，要多加注意。

一名網友在論壇Dcard發文表示，眼看台股上漲、輝達強勢回檔、美股走勢逐漸變化，帶動台股供應鏈等，他打算佈局ETF，目前考慮買進00935或00881。前者選股領域多元，算是比較新的ETF，自成立以來表現都不錯；後者涵蓋台灣5G產業的上下游鏈，今年的表現也不錯，和輝達概念股蠻有相關的。

其他人則留言建議「935更符合AI趨勢吧，你看它上市到現在漲多少了」、「預計的投入資金多少啊？可以的話其實可以都買，00935 00881都蠻不錯，持有一整年度來檢視績效再調節」、「大俠推00757、00935、00733，這三支我都有買，現在00935買最多」、「科技股是真的蠻會衝，也要小心波動比較大」、「你有關注輝達，不直接買輝達的理由是什麼？都要ETF了不選正二的理由是什麼？」

00935主要以科技股為主，可說是隱藏版AI ETF，截至6/26，00935持股中台積電(2330)占比32.25%，聯發科(2454)占比15.02%，其他輝達概念股合計占比22.1%，三者共計69.37%。在績效方面自成立以來表現驚人，報酬率超過3成，淨值和股價也屢創新高，且回測定期定額台灣創新科技50指數，5年勝出大盤達2.5倍。

00881國泰台灣5G+ 00935野村臺灣新科技50 Dcard ETF 台積電 台股 科技股 輝達

延伸閱讀

餐廳吃飯聽見小孩要買股票…爸爸回「現在要賣出」才對！ 專家：股市真的太熱？

0050股價近200、006208站上百元關...價差40%存股族該賣？達人點1時機

女兒問台積電（2330）股價一千元了可以賣嗎？ 爸爸「這樣答」

又是被錢砸醒的早晨…富邦金（2881）不倒95遲早！ 肥羊：今年頂多頂多大跌10％

相關新聞

買00935或00881？網曝「它」更符合AI趨勢：上市以來漲不停

台股搭上AI浪潮漲勢不斷，除個股外，AI ETF也備受矚目，有大學生考慮買進00935或00881，其他人果斷建議選擇00935，「00935更符合AI趨勢，你看它上市到現在漲多少了」，不過也有人提醒科技股波動較大，要多加注意。

0050股價近200、006208站上百元關...價差40%存股族該賣？達人點1時機

2024上半年台股漲翻天，大盤上漲5101點、漲幅28.45%，台灣人最熟悉的2大市值型ETF元大台灣50（0050）和富邦台50（006208），更交出40%左右的恐怖報酬率，那麼站在「歷史高點」的投資人，該不該獲利了結，以免抱上抱下一場空呢？

台積電破千…多頭不錯過就買市值型ETF！00905價格最親民即將除息

市值型ETF中不管是從配息次數、價格、配息金額等各方面比較，00905都相當具有優勢，是投資小白與老手的好選擇。想要把握7月除息行情，最後買進日為7月15日。

大立光、台積電雙王股價飆新高 低價科技半導體ETF成焦點

今(2024)年以來，台股在台積電（2330）強勢領軍創新高後，不少高含積量 ETF 股價也攀歷史新高價，造成很多小資投...

台股創高推升高股息ETF 受益人續增「這五檔」今年吸引逾200萬人最多

根據台股 ETF 集保戶股權分散統計最新資料顯示，62檔台股 ETF 受益人最新一周增加39,485人，來到8,740,...

台股2萬3之際…再買進10萬元的00878！ 存股哥：別有均價恐懼症

台股一舉突破23000點，當初的2萬點，現在看起來又變成了相對低點，一高還有一高高，我相信一高高後還會有一高高高，今天有滿多事要聊的，不過還是先回顧一下我的個人操作。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。