買00935或00881？網曝「它」更符合AI趨勢：上市以來漲不停

台股搭上AI浪潮漲勢不斷，除個股外，AI ETF也備受矚目，有大學生考慮買進00935或00881，其他人果斷建議選擇00935，「00935更符合AI趨勢，你看它上市到現在漲多少了」，不過也有人提醒科技股波動較大，要多加注意。

一名網友在論壇Dcard發文表示，眼看台股上漲、輝達強勢回檔、美股走勢逐漸變化，帶動台股供應鏈等，他打算佈局ETF，目前考慮買進00935或00881。前者選股領域多元，算是比較新的ETF，自成立以來表現都不錯；後者涵蓋台灣5G產業的上下游鏈，今年的表現也不錯，和輝達概念股蠻有相關的。

其他人則留言建議「935更符合AI趨勢吧，你看它上市到現在漲多少了」、「預計的投入資金多少啊？可以的話其實可以都買，00935 00881都蠻不錯，持有一整年度來檢視績效再調節」、「大俠推00757、00935、00733，這三支我都有買，現在00935買最多」、「科技股是真的蠻會衝，也要小心波動比較大」、「你有關注輝達，不直接買輝達的理由是什麼？都要ETF了不選正二的理由是什麼？」

00935主要以科技股為主，可說是隱藏版AI ETF，截至6/26，00935持股中台積電(2330)占比32.25%，聯發科(2454)占比15.02%，其他輝達概念股合計占比22.1%，三者共計69.37%。在績效方面自成立以來表現驚人，報酬率超過3成，淨值和股價也屢創新高，且回測定期定額台灣創新科技50指數，5年勝出大盤達2.5倍。