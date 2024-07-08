買00922說0050更好、006208內扣費用又較低、再加買VOO？ 存股達人：專家未必是贏家

版主由衷佩服可以把ETF研究的這麼透徹的專家，而且不只是台股發行的ETF，連美國與其他國家發行的ETF似乎都能提出很專業的看法。

除了傳統被動追蹤指數的產品，例如0050、VOO、VT，後續發行的產品為了做出市場區隔，不得不加入其他選股因子，以超越傳統市值型產品為目標（例如VOOG、00905、00922）。

很多財經達人對這些國內外產品的研究確實深入，不論內扣費用、各項選股因子剖析、稅務問題、如何配置ETF組合、如何再平衡...等，版主自嘆不如。每次讀畢這些大神的文章，愈覺得自己實在非常渺小。

版主存股這麼多年的感想，「專家未必是贏家、贏家未必是專家」，只要觀念正確、只要專注自己設定的目標，那就筆直往前進，其他資訊其實都是干擾存股的雜訊，不用過度在意。

懂太多未必是好事。買了00922，專家說0050比較好；買了0050，專家說006208內扣費用比較低；買了006208，專家說最好加買VOO；買了006208+VOO，專家說不如直接買VT；買了VT，專家說不夠，最好再增買BND；買了VT+BND，又有專家擔心ETF造成的助漲助跌風險...。

懂太多有時難免掉入「聰明反被聰明誤」的陷阱，存股標的選擇固然十分重要，另一個重點是不畏漲跌、長期投資的毅力；版主無法成為分析標的的專家，但版主有堅持存股的毅力。

投資ETF就是為了省時省力省心，如今又把ETF當成個股研究，似乎偏離了投資ETF的初衷。版主認為，不論投資00922、00905、VOO、VT、BND...等，不論建構什麼樣的ETF組合，只要能夠達成自己設定的報酬率目標、只要滿意資產成長速度，就是正確的投資策略。很重要的一點，不需跟別人比較績效，一旦開始比較，就會想胡亂換標的，結局常常是愈換愈亂。

版主也常常被酸為什麼沒投資0050？為什麼投資00646而不是VOO？為什麼投資00757這種高風險產品？為什麼投資台股發行的債券ETF而不投資BND？版主不懂這麼多專業知識、不曾想要贏過任何專家、也沒有妄想擊敗大盤，只專注追逐自己設定的目標。

很幸運的，這麼多年過去了，非常滿意這張存股成績單。版主不是財經專家，但會努力讓自己成為贏家。

※免責申明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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