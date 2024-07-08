006208、0050、00900、00919…高股息、市值型誰是股價成長王？莎莉：00940暫別破發
日子好快咻一下上半年度結束了，不免俗來看看ETF的成長概況，莎莉挑了幾檔討論熱度高的標的，我們來找找誰是股價成長王。
市值型組
富邦台50（006208）：+42%
元大台灣50（0050）：+38.2%
富邦公司治理（00692）：+36%
群益台ESG低碳50（00923）：+32.9%
元大台灣ESG（00850）：+31.6%
國泰台灣領袖50（00922）：+30.6%
富邦台灣中小（00733）：+4.7%
高股息組
富邦特選高股息30（00900）：+21.2%
群益台灣精選高息（00919）：+16.4%
元大台灣高息低波（00713）：+14.5%
元大高股息（0056）：+10.6%
國泰永續高股息（00878）：+9.8%
復華台灣科技優息（00929）：+9%
元大台灣價值高息（00940）：+4.2%
恭喜00940暫別破發狀態。希望能和其它哥哥姊姊們成長茁壯喲（什麼媽媽式的精神喊話）。
※免責申明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
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