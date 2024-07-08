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006208、0050、00900、00919…高股息、市值型誰是股價成長王？莎莉：00940暫別破發

聯合新聞網／ 想退休的莎莉
台股示意圖。 中央通訊社
台股示意圖。 中央通訊社

日子好快咻一下上半年度結束了，不免俗來看看ETF的成長概況，莎莉挑了幾檔討論熱度高的標的，我們來找找誰是股價成長王。

市值型組

富邦台50（006208）：+42%

元大台灣50（0050）：+38.2%

富邦公司治理（00692）：+36%

群益台ESG低碳50（00923）：+32.9%

元大台灣ESG（00850）：+31.6%

國泰台灣領袖50（00922）：+30.6%

富邦台灣中小（00733）：+4.7%

高股息組

富邦特選高股息30（00900）：+21.2%

群益台灣精選高息（00919）：+16.4%

元大台灣高息低波（00713）：+14.5%

元大高股息（0056）：+10.6%

國泰永續高股息（00878）：+9.8%

復華台灣科技優息（00929）：+9%

元大台灣價值高息（00940）：+4.2%

恭喜00940暫別破發狀態。希望能和其它哥哥姊姊們成長茁壯喲（什麼媽媽式的精神喊話）。

※免責申明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 想退休的莎莉 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0050元大台灣50 0056元大高股息 00692富邦公司治理 00713元大台灣高息低波 00850元大臺灣ESG永續 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00922國泰台灣領袖50ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF 00940元大臺灣價值高息

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