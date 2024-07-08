0056配息1.07元…破季配以來紀錄！ 雷龍：股價42.8以下年化殖利率都有10％以上

台股從萬五突破兩萬攻兩萬五千點，類股領漲除了AI還是AI，這股產業大趨勢已在全球資本市場定了調，大盤指數近一季達20.4%，但有一檔被動型ETF在同期間上漲25.4%，不僅彼此連動性大，打贏大盤，該檔ETF的輝達概念股比重達約69%，可說是隱藏版的AI ETF。

2024-07-08 05:53