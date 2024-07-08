0056配息1.07元…破季配以來紀錄！ 雷龍：股價42.8以下年化殖利率都有10％以上
編按：原文發文時間為6月28日
元大投信公布0056今年第3次收益分配公告，配息金額又創新高！！
0056配息資訊
每單位分配金額：新臺幣1.07元
最後申購日：113/7/15
除息交易日：113/7/16
預定發放日：113/8/9
0056數據資訊
以6/28收盤價41.12推算
單次殖利率為2.6%
年化殖利率為10.4%
近1年漲幅率為27.3%
近1年報酬率為41.2%
雷龍慢說
0056公布第三季配息1.07元，金額破季配以來紀錄，不僅股息屢創新高，ETF規模走勢也持續成長，面子裡子都有了～想參與除息的投資人，在7/15前股價42.8以下買進，年化殖利率都有10%以上喔！
※免責申明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
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