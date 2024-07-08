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10元、月配息、收益平準金！00953B群益優選非投等債ETF…8月5日開募

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。 中央通訊社
台股示意圖。 中央通訊社

債券ETF新兵報到！股票代號00953B群益優選非投等債ETF已獲得金管會核准募集，預計將在8月5日開募，保管銀行為中國信託商業銀行擔任。00953B群益優選非投等債ETF發行價為10元，也有平準金機制，並且是台灣首檔採用「信用因子加權」的債券ETF，票面利率鎖定6%以上，收益力求領先非投資等級債，風險向投資等級債靠攏，適合穩健投資型的債券投資人。

據了解，00953B群益優選非投等債ETF追蹤指數為ICE 1-5年BB-B級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數，該指數主要透過信評、信用利差、國家、流動性等相關條件進行篩選。

成份債券以成熟國家、美元計價的債券資產為主，並以信用因子加權方式，根據信評與信用利差給予各成份券權重，債券信評為B-至BB+，票面利率在6%以上（含），同時聚焦成熟國家，排除新興市場與CCC評級債券，產業配置多元，兼顧分散性與流動性。

市場法人表示，00953B群益優選非投等債ETF有別於一般債券ETF成份券權重採用「市值加權」，00953B追蹤指數首創「信用因子加權」，信評愈佳且信用利差愈小的成分券，因違約疑慮相對較低，給予較大權重，再進一步排除CCC級債券，使得追蹤指數違約率明顯向投資等級債靠攏。隨著升息循環將步入尾聲，未來若貨幣政策轉向降息時，利率偏下行走勢，將持續有利債券價格走升，其中非投資等級債券更是受惠，投資人可把握相關債券ETF投資契機。

00953B群益優選非投等債 債券ETF 收益平準金 月配息

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