富邦越南 ETF 第六次獲准追加募集 越股長線可期

富邦投信6/14公告，富邦越南（00885）ETF第六次追加募集已於6/13取得央行核准，該ETF為目前國內唯一投資越南的熱門海外ETF，受益人數逾10萬人，自發行以來，由於買氣持續熱絡，已申請六次追加募集，投資人可適時進場以參與越股長線行情。

富邦越南(00885)ETF經理人陳仲愷分析，越南政壇高層3月人事動盪雖使外資撤出，短暫影響越股表現，然近期新任國會主席與國家主席已完成就任，總理范明政持續大力推行基礎建設以及減免多項稅收等刺激內需政策，內資買盤踴躍以及企業財報穩健下，越股今年來表現仍具韌性，越南胡志明證交所指數今年以來上漲13.3%*，在亞洲股市屬表現領先國家。

越南近年除持續與多國建立重要經濟夥伴關係外，出口主力也由以往紡織、服裝傳統產業等轉型為智慧型手機、電子零組件等消費性電子產品相關。今年來受惠AI應用進展快速，並帶動消費性電子產品強勁需求，越南為亞洲各國出口復甦最強勁國家，第一季進出口皆有雙位數年增的好成績，越南第一季經濟成長率年增5.66%*，為近五年第一季最佳表現。

此外，越南近年基礎建設持續佈建成長，越南發電量近期亦持續創高，伴隨今年製造業密集的北越地區雨量充足，水力發電廠順利運行下，去年所面臨全球需求放緩以及電力短缺等經濟逆風因素今年來看應皆可順利排除，下半年隨製造業活動持續回溫並帶動經濟成長動能，有望達越南當局所設今年6.0%-6.5%經濟成長目標*。

就消費而言，越南國際遊客人數目前已回升至疫情前水準，且越南國會議程近期有望延長減免增值稅帶動消費回溫；總理范明政先前亦要求相關部會研擬提前實施2024年土地法，除可提升房地產價格透明度及建案審批流程效率，相關放寬措施亦可提升越僑返越投資不動產意願，房地產族群受惠空間相當可觀。

陳仲愷進一步指出，全球股市近期因生成式AI以及終端應用需求強勁，成熟市場普遍評價面處歷史相對高檔，相比之下，越南股市目前12個月預估本益比約為11.4倍*，尚屬合理區間下緣。美國近期通膨放緩趨勢不變下半年可望啟動降息，資金輪動效應下越南等新興股市應有較大補漲空間，此外，歐美政府近期對中關稅威脅再度升溫等政治因素皆有利供應鏈移轉至越南，以及市場持續看好越南將由邊境市場升級為新興市場，可望促使外資機構買盤挹注等資金面題材，皆有望進一步帶動越股表現，建議投資人可以相關商品佈局，參與越南長線商機。

富邦越南(00885)追蹤「富時越南30指數」，考量外資持股限制以及流動性後，選取胡志明證券交易所中市值最大之30檔股票所編製之指數，綜合反映越南股市表現。富邦越南(00885)產業配置以金融、房地產、原材料、核心消費類股為主軸，多元佈局越南股市，目前基金主要持有標的多屬各產業營運體質優良之大型指標股，包含越南鋼鐵龍頭-和發鋼鐵集團、越南最大房地產綜合企業-維康集團，越南龍頭券商-西貢證券，越南四大國有商銀之一的越南外貿銀行。