00929配息不如預期還能存嗎？ 達人：0.13元就符合投信當初宣傳的年化殖利率

復華台灣科技優息（00929）配息不如預期還能存嗎？

這就看投資目的是什麼，假設是希望能有相對穩健的月配息收入。

那00929雖然最近一次配息0.18元，相較於上一次0.2元少一點，但往更前面幾次看已經比之前0.11、0.13元還多了！

現在股價約莫20.9元，其實用配息0.13元換算，年化殖利率應該也有7％左右，這跟當時投信在推廣時主打年化7％殖利率差不多。

00929可不可以存？還是要看自己的投資目的是什麼？檢視是否有符合。

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