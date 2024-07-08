00878、00919、00929…為何只買高股息ETF？ 小師傅：講白了就「三招」

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聯合新聞網／ 小師傅存股
台股示意圖。 中央通訊社
台股示意圖。 中央通訊社

要市值？要高息？為什麼現在市值型和正2上漲那麼多？我還是不受影響，只買高股息。因為我知道自己在幹什麼，也清楚自己要選擇什麼，不會因為現在市值型一直漲而改變我的想法和策略。

現在我有房貸和信貸需求，就會希望專注在高股息，靠 54C 股利所得來增加收入證明（反正繳稅5%的，我想不到什麼理由不增加自己的54C）。隔年拿著這些所得資料來申請，慢慢提高信貸額度，讓資金每年不斷的慢慢放大。

目前我的快速增加資產方式就三招...

第一招：就是努力增加本業和副業收入，持續買進，領息再投入。

第二招：就是不斷重複質押和增加信貸額度。

第三招：最後就是開啟房貸（未開啟），讓資產最大化。因此，我不會選擇市值型和債券 ETF 來影響操作。

唯一可能換標的原因是我的所得級距從 5% 提升到 12%。到那時候，我會轉向債券或其他海外領息的投資項目或市值型股票。

反正我會按照自己的節奏投資就好，別人買市值型和正2與我無關。一樣的都是買股，標的不同、心態不同、心理素質、策略都不同，結論和結局也會不同，只有看哪個投資方法是否適合自己。最後碰上崩盤的時候，誰能每天笑著才是最後的贏家。

免責聲明：本內容僅為個人觀點和經驗分享，不構成投資或財務建議。投資股票及借貸均存在風險，可能造成損失。投資者應自行承擔風險，謹慎考慮投資目標、風險承受能力和財務狀況，並聽取專業建議。作者不對因依賴本內容而導致的損失負責。

◎本文內容已獲 小師傅存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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