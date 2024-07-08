ETF規模今年來增9,241億

台股頻創新高，深受投資人喜愛的台股ETF規模也創新高，達2.39兆元，今年來增加9,241.9億元。觀察今年來規模增加千億元以上的台股ETF共有四檔，其中高息ETF便占三檔，顯示出台灣人愛高息ETF熱度不減。

群益投信表示，一般而言，台股高息ETF的波動度相對低於個股與大盤，加上高息資產具備易漲抗跌的特性以及息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。台股市場的存股領息風氣不減，也讓台股高息ETF成為存股族的最愛之一，除適合長期投資，也是存股領息的收益靠山，愛好高息的存股族投資人，可把握相關投資契機。

群益投信指出，今年來規模增加逾千億元的四檔台股ETF中，群益台灣精選高息（00919）受歡迎原因是成分股選股策略以實際宣告股利為篩選條件之一而非預估或歷史股利，精準的配置高股息股票，同時避開配息不如預期的行情股，另外，也重視企業的獲利成長率，因為公司獲利持續成長，才能配得出高股利。群益台灣精選高息近期除息，但目前仍處貼息，不過，以過去四次次次填息的紀錄來看，假以時日，應該還是有機會填息。

今年來電子族群引領台股多頭，也帶動聚焦優質電子股的復華台灣科技優息ETF股價表現，加以上半年穩健配息策略，吸引資金布局，帶動規模今年來增加逾千億元。復華台灣科技優息ETF經理人許忠成指出，隨全球半導體庫存調整結束與電子傳統旺季即將來臨，將有利電子族群表現，建議可透過聚焦優質電子股的台股高股息ETF掌握產業成長及息收投資機會。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，目前台股處歷史相對評價高位置，但因觀察台股企業獲利目前仍為持續上揚、2024年年增率為27%，無礙長線多頭，預期指數仍為偏多行情，因此若盤勢有回檔，建議可採取逢低買進策略。