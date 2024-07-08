台灣ETF 吸引國際關注

台灣ETF市場飛速增長吸引國際關注，有助台灣提升亞洲資產管理中心地位。法人表示，台灣想成為亞洲資產管理中心的核心焦點，政策調整與國際認可將有重要推動作用。

2024年上半年台股ETF規模持續成長，高股息ETF更是爆紅，元大台灣價值高息再一舉募集1,752億元，除引發各界熱議，更吸引《彭博新聞》、《金融時報》等國際媒體關注資金熱潮背後原因。

《彭博新聞》分析師Eric Balchunas指出，元大台灣價值高息在台灣吸引的資金，超越所有美國比特幣現貨ETF。

在另篇報導則明確指出，這股熱潮是來自退休投資人對穩定現金流的重視，因此創造元大台灣價值高息創下全球ETF最大募集金額紀錄。

《金融時報》則引述台灣監理機關的觀點，指出台灣股票ETF在市值中僅占2.38%，交易量不到1%，顯示其對股市影響力有限，未來還有成長空間。

日本日興資產管理公司也關注到台灣ETF市場的快速成長。在高股息ETF的推動下，過去五年台灣ETF市場年均增長率接近40%，在亞洲僅次於日本和中國，總規模已達3.9兆元，據瞭解，其他國家資產管理機構也對台灣產生興趣，並計劃將經營觸角伸至台灣。

法人表示，台灣ETF快速成長，但相對美國，台灣ETF規模仍有成長空間。美國上市的ETF管理資產總額約為7.5兆美元，占美國股票市場總市值約25%～30%，凸顯ETF受全球投資者歡迎程度。

法人指出，金管會主委彭金隆提倡讓台灣成為亞洲資產管理中心，而ETF在台灣已成為多數人核心資產標的，但相較於成熟市場，仍具有發展潛力。此外，從亞洲資產管理中心的角度而言，台灣金融市場如何提升市場競爭力，除改善投資環境外，借鏡國際成功經驗，吸引國際資金和全球專業人才的策略至關重要。

從今年上半年台灣ETF市場活力來看，境內外業者都積極參與，其中元大台灣價值高息作為募集指標，尤其受到國際媒體、資產管理機構和外資的關注。