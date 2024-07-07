0050若適合所有投資人無腦存…為何正二不行？ 存股哥：漲跌幅度大沒有股息
前幾天發了一篇正二文，今天繼續做補充，把我所認識的正二跟老鐵們分享，如果想知道正二全攻略，還是推薦去看「槓桿ETF投資法」這本書。
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00631L，基金簡稱「台灣50單日正向2倍基金」，俗稱正二，如果要快速認識它，就先記它是追蹤台股期貨指數、2倍漲跌的0050即可。
不適合所有人
如果說0050適合所有人無腦投資的話，那正二的屬性肯定不適合一般大眾，因為正二的漲跌幅度大又沒有股息讓你再投入，心態不夠話持有正二可能會辛苦一點。
為什麼我買正二？
上次發文後有個人傳了長長一大串訊息，主要是說不太認同我買正二的策略，但我覺得所有標的跟工具都是中性，沒有絕對的好與壞，端看使用者如何操作而已。
我買的原因很簡單，因為我看好大盤持續穩定向上成長，既然如此我當然是用正二讓指數化投資的效益拉到最大，用0050反而更慢，因為正二的漲幅其實是0050的兩倍以上。
依然適用持續買進的策略
承上，既然大盤長期向上，那持續買進的策略也相當適用，只要你不斷投入資金，就可以買在這條穩定成長的曲線上，只是正二的波動大一點而已。
但如果你將時間拉長一點來看，其實你買的點位影響根本不大，我認為買點不是最重要的因素，但有沒有持續投入資金將會決定你的成敗。
會不會開槓桿買正二？
先說我認為開槓桿買正二可行，但我還在評估中，正二已經是內部槓桿，如果你要再加上外部槓桿雙開，那風險肯定會比較大。
如果要開槓桿買正二，我應該會用股票質押的方式而不是信貸，當我在股息現金流充足、維持率夠高、債限比低於30%時才會考慮，總之就是在有餘裕的情況下才會用這招。
以上的補充加上前幾天寫的那篇文章，就是目前我對正二所有的認識了，接下來就會用高股息的月配現金流慢慢投入，如果有其他心得我會再更新，看看今年可不可以湊到一張正二。
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