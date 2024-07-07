用00878借貸是套「利」而非本金！ 存股哥：借未來本金拿來現在先使用

最近至少3-5個老鐵問我，他們問說用信貸買高股息ETF，但發現股息沒辦法Cover每個月本利和，還有人說那這樣股息不就被吃掉了？

痾…我從來沒說過股息可以連你的本金一起Cover，借貸套利的「利」是利息不是本金，本利和中的「本」是你先預支未來的本金（成本）拿來現在買股套利，然後說股息被吃掉的…看來觀念還要加強一下。

直接舉例看圖，假設槓桿哥信貸100萬年利率2.5%簽7年買進00878，信貸每月本利和為$11,904，本利和是你信貸的本金+利息，而期間總利息為$88,553。

00878以24元計，100萬可以買進約41.6張，股息以最近一季0.51計，每季股息約$21,216，每月約為$7,072。

如以單利推估，7年期間總股息為$594,048，扣掉總利息$88,553，你的期間預期套利金額為$505,495，應該是這樣看才對。

而不是算單月股息$7,072扣每月本利和$11,904等於-$4,832，如果你把本金都算進去，當然怎麼算股息都不可能嘎得過吼。

借貸套利的重要觀念是，你先借用未來7年期間的所有本金，預先拿來現在買股，當然往後每個月你要去平攤你的本金，或者說你的成本，等到7年全部跑完，你才獲得當初買進的所有股票，及期間所有利息。

如果你還沒搞清楚這個觀念，那我覺得先緩緩想清楚再說，另外也可以去按一下本息攤還計算機，各大銀行官網或免費網站都有，你就知道本息攤還是怎麼一回事了。

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