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雨彈開炸！12縣市大雨特報 注意雷擊及強陣風

台股產業輪動快 穩健投資的關鍵是它

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導
AI發展如火如荼，美國科技龍頭持續加大AI投資力度，台股相關供應鏈也受惠紛紛繳出亮眼成績單，截至2024/06/20，台股加權指數來到歷史新高23406點。（本報系資料庫）
AI發展如火如荼，美國科技龍頭持續加大AI投資力度，台股相關供應鏈也受惠紛紛繳出亮眼成績單，截至2024/06/20，台股加權指數來到歷史新高23406點。（本報系資料庫）

AI發展如火如荼，美國科技龍頭持續加大AI投資力度，台股相關供應鏈也受惠紛紛繳出亮眼成績單，截至2024/06/20，台股加權指數來到歷史新高23406點！市場熱錢持續湧進，外加市場看好下半年Fed啟動降息，已入場的投資人笑得開懷，持續投入看好股市前景；而尚未佈局的投資人則思考現在入場還能享有紅利行情嗎?

市場持續加熱！台股ETF規模不斷上升

從2023年12月底台股加權指數為17930，一路攀升至2024年6月20日的23406點新高峰，成長幅度達30.54%；而截至2024年6月25日，台股國內成分證券ETF規模已經達到2.2兆，相比2023年底的1.46兆，提升了50.68%。顯示國人對於台股未來仍持續抱有信心，並且以投資ETF方式來達到多樣化投資配比，以期未來有更加穩定的績效。

多頭行情下，選對趨勢類股才能享有紅利行情

以近期的AI風潮為例，護國神山台積電為首的台股相關AI供應鏈群從2023年底開始皆呈現股價急速堆高且一路向上趨勢，而過往為存股所偏好的航運、傳產、金融類股則是處於上下震盪或升漲幅度不如預期！在大盤指數持續創下新高紀錄下，投資人得選對投資賽道，才能有機會在資產增值上面脫穎而出，替自己鋪好投資理財之路。

如何掌握趨勢輪動？多因子選股策略攻守面面俱到

富蘭克林華美投信認為，在台股趨勢輪動快，投資僅靠單一風格難以勝出的情況下，若能透過多因子指數策略選股，就像智慧汽駕般擁有自動偵測系統，找出正確投資道路。

富蘭克林華美臺灣Smart ETF (00905)追蹤特選Smart多因子指數，採用Smart多因子選股策略，在大盤大漲時重勢，追求成長動能股收成多頭戰果；而大盤弱勢時重質，找出被低估價值的公司，擁有下跌空間小及反彈補漲機會大，攻守兼具下投資人能夠更安心地應對市場變化。

根據Bloomberg從2010/01~2024/05的回測資料顯示，Smart多因子指數對比台灣加權指數、台灣50指數、台灣高股息指數三大指數，不論是在價格成長或者股利報酬都是表現亮眼，總報酬率更是遙遙領先！是投資人站穩多空頭浪潮的好選擇。

台股

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