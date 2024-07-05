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買不起一百萬的台積電？ 含「積」量高的ETF一次看

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
小資族想參與台積電行情，可考慮含「積」量高的ETF。股市示意圖／聯合報系資料照
小資族想參與台積電行情，可考慮含「積」量高的ETF。股市示意圖／聯合報系資料照

台積電（2330）4日正式突破千元大關，收1,005元，晉升千金股，市值也衝高至26兆。台積電越變越貴，雖然可以買零股，但是盤中零股交易撮合間隔時間需要1分鐘，無法即時買賣，小資族想參與台積電行情，可考慮含「積」量高的ETF。

台積電上千元，對於許多投資人而言越來越難買進，市場也出現「台積電股票該分割了」的聲音，但台積電回應，公司評估並無辦裡股票分割之需要，因台灣交易市場已經開放股東得於盤中進行零股交易。

台積電強調，股價超過1,000元後的交易價格升降單位改變，以及其對其他交易型態可能影響，係屬主管機關對市場交易制度規劃範疇，請向台灣證券交易所洽詢。而主管機關證交所高層表示，目前並未討論此議題。

但是零股撮合交易目前間隔時間仍需要1分鐘，金管會雖然宣布自今年12月2日起，時間縮短到5秒鐘，但券商表示，零股交易就算撮合時間從1分鐘，大幅縮短到5秒，還是與整股交易有落差。

而選擇台積電含量高的ETF，也是一種替代方案。統計台積電占富邦科技（0052）達61.3%、占富邦台50（006208）53.18%、元大台灣50（0050）53.2%、元大MSCI台灣（006203）48.36%、富邦摩台（0057）48.35%、元大電子（0053）47.84%、富邦公司治理（00692）45.06%。

台積電在7月18日即將召開法說會，中信關鍵半導體經理人張圭慧表示，受惠於蘋果、輝達（NVIDIA）等主要客戶產能全包，目前3奈米的產能供不應求，市場預期訂單將持續滿至2026年。因此，市場推估台積電3奈米有望漲價5%以上，而先進封裝也有望漲價10%以上。

台積電 零股

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