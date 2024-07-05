三十歲月薪30至40K怎理財…3到5千每月0050！ 專家：其實更該積極「增加本業收入」

年紀約30歲，月薪3-4萬，該如何理財？

坦白說，這樣的薪水扣除必要支出之外，多餘的儲蓄並不多，我建議可以少量定期定額購買指數型ETF，像是一個月3000或5000。建議以優質股票ETF或是優質的股票基金為主（美股或是台股）。因為在我的眼裡，30歲真的是很年輕（阿姨我很羨慕），可以藉由承受波動換來更多的潛在報酬。 當然還是要選對市場，美股、台股這些都是我有投資的。

但我覺得積極的去「增加你的本業收入」，這才是你最應該做的。

1.不要把省錢擺第一

畢竟通貨膨脹的速度，你怎麼省錢，都追不上的。（當然你必須先戒掉一些不必要的奢侈消費）你的青春有限，應該想辦法去賺更多錢，才是最有效率的。

像我之前趁特價的時候想買牙線棒，比了不同包裝，換算單一支多少錢，在跨平台比價。不小心就花了至少一個小時，最後終於下單，但只省下不到100元。 難道我時薪只有100元嗎？當然不只啊！ 這一小時我可以寫食譜，我可以拿去寫書；或者看1-2篇可以增加我專業知識的文章，都比這個有價值。 時間就是這麼少這麼稀有，一天只有24小時，應該每分每秒都花在刀口上！

除非比價是興趣（或是工作），省錢有成就感。不然比價這件事就需要在限定時間內完成，不然人生真的會越比越輸。

我們小時候的教育，都是節儉是美德，卻沒提醒你，省下了你看得到的錢，但卻浪費了你可以賺更多錢的寶貴時間。這是很重要的機會成本概念。

2.找有挑戰性的工作

有挑戰性的工作，才有機會多點薪水。 同樣一家公司，專業技能含量高的薪水一定比較多，可以先充實自己的專業知識，可能考證照或是看什麼方式讓自己成長。

如同我剛畢業的時候，因為有財務工程背景，就可以在金融業裡面找到專屬且競爭較少的職缺，底薪自然也會比較高。

工作性質也很重要，除非你的專業技術已經非常高超（像是難度很高的工程師、律師、醫師），讓你有穩定高報酬之外。 要能快速累積薪水的方式，往往都是業務單位的職缺。 你幫公司賣越多商品，你也跟著抽成高。 更好的就是，你有稀有的專業，又有業務特質，就會如虎添翼。

語言能力絕對是加分， 我在進外商之前，也是利用下班時間去進修商用英文，讓自己語言更流利，即使一樣在金融業，當年外商的底薪就是本國的1.5-2倍，當然值得投資！

當年在金融業工作14年，底薪翻了6-7倍，這給我十足的底氣可以有穩定的生活，甚至離職圓夢。只要有決心，你就會不一樣。

即使我離開職場，從事自媒體的工作。 我也積極的投資自己，一離職就去參加烘焙證照班，接著上了很多烘焙料理課程。 讓我再分享食譜上，更有信心，進而也會有更多的商業合作，為自己增添更多收入。

如果有些自媒體人的聚會，也會積極參與，人脈很重要，可以更了解同業狀況，省去摸索時間，有些跨平台合作讓彼此都有更多機會獲利。

一旦你底薪增加之後，收入減去支出之後的儲蓄，就有更雄厚的資本去滾大你的財富。

傳統教育裡，希望我們節省，希望我們安穩過一生，講到錢，就說是大人的事，小孩不能聽，真的很可惜。但沒關係，我們已經長大很久了，早就該為自己負責，好好去學習，翻轉自己的人生。

◎本文內容已獲 辣媽Shania、辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。