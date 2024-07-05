33檔台股ETF收盤與指數同步創高 336萬受益人笑開懷

大盤4日再度創新高，台股ETF績效也表現亮眼，統計包括00923在內共有33檔收盤價創下新高，也讓336萬受益人投資都賺錢。整體來看，市值型ESG台股ETF表現相對佳，市場法人表示，在低碳足跡創造台股碳金奇蹟的趨勢下，買台股ETF可參考成分股中有訂單能獲利的低碳股，再進一步結合收益平準金制度，讓配息維穩不怕被稀釋，結合碳金龍頭，兼顧永續經營與企業獲利的台股ETF，適合穩健存股與追求碳金投資獲利契機的投資人。

財富管理業者表示，具有ESG低碳概念的企業是市場關注焦點，資金配置時的首選，中長期表現可期，建議可布局於台灣科技股，符合ESG永續與科技的發展趨勢，以及跟上台股整體AI的大趨勢以及受惠於全球減碳、綠色供應鏈趨勢，又擁外資偏好特性的ESG低碳的台股ETF。

群益台ESG低碳50ETF（00923）經理人邱郁茹表示，台灣減碳政策越發明確，低碳投資持續受市場關注，並躍居投資主流，在全球減碳共識之下，也更有機會享有成長潛力，而在投資方面，具有ESG低碳概念的企業是市場關注焦點，資金配置時的首選，中長期表現可期，建議可布局於台灣科技股，符合ESG永續與科技的發展趨勢，以及跟上台股整體AI的大趨勢以及受惠於全球減碳、綠色供應鏈趨勢，又擁外資偏好特性的ESG低碳的台股ETF。展望台股後市，目前股市氣氛仍佳，惟股市漲多後須提防過熱的修正；中長期隨全球主要央行貨幣政策轉為正常，以及經濟循環回到上升軌道，台股受惠科技產業庫存持續回補以及電子零件規格持續升級，多頭則可望持續發展。