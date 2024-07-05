台積電（2330）漲翻天…用半導體版0050參與市場！ 專家：00904抱波段或長期投入皆穩健選擇

網友表示，最近台積電（2330）漲翻天．他發現一檔相對冷門，但績效卻不錯的半導體ETF-00904，可惜找不到太多討論，想問問這檔ETF值得買嗎？

坦白說，台股半導體ETF選擇不算多，目前算算也就5檔（00891、00892、00904、00913、00927）。當中規模最大、最知名的就是00891，所以自然從奪走另外4檔ETF的關注目光。

像我也是現在才知道，原來這檔ETF已經默默掛牌超過2年了。

我的解讀，這檔ETF一大優點是，不同於其他半導體ETF參入其他因子或複雜的選股條件，00904的編製規則相對單純易懂，選的是台股被歸類成「半導體」的股票，由大到小挑前30檔，並且以市值排序。

更白話解讀，就是「半導體版本的0050」，或是台版的「費城半導體指數」。

所以光從名稱就知道，這檔ETF波動肯定不小，以2022年空頭為例，波段修正可以多到-40%，但從當年度最低點至今，漲幅也可以高到超過1倍（140%）

目前這檔ETF前3大成分股分別是台積電（33.24%）、聯發科（16.88%）、聯電（8.83%），比重參照自由流通市值加權，算是不會出錯的加權方式。配息採季配機制，成分股也是逐季調整。

至於配息，建議就不要抱太大期望了，這類半導體ETF通常一年殖利率了不起3%左右，該期待的還是它一波價差就可能出現20~30%的漲幅。

所以結論是，如果看好半導體後市，無論是抱波段或是長期投入，我覺得這檔都算是穩健合理的選擇。

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