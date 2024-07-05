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台積電（2330）目前股價還不到過熱？0050今年也已大漲約57元！

聯合新聞網／ 存股方程式
台股示意圖。 中央通訊社
台股示意圖。 中央通訊社

萬眾期待之下，台積電終於站上千元大關，也帶動台股加權指數再次突破天花板，創下新高。今年上半年，台股漲幅稱冠亞洲，放眼世界也是名列前茅，即便擁有強大科技巨頭的美股，照樣落後台股。

台積電目前本益比約29.63倍，過去大部分時間介於20倍～30倍，因此當前台積電股價或許還不到過熱，但似乎已處於合理區間上緣。台股大盤目前本益比約24.9倍（過往紀錄大致介於15倍～20倍）、股價淨值比約2.61倍（過往紀錄大致介於1.4倍～1.8倍）。從本益比與淨值比看，台股確實隨時都有大幅度修正的風險。

當前台積電與台股加權指數的高估值，應是提前反應AI帶來的效應，後續只要企業獲利能提升，本益比與淨值比就能下降。因此要密切注意AI是否為企業帶來實質獲利提升，或者只是空包彈；如果只是空包彈，台股勢必大幅度修正。

AI於各企業的商業化應用才進入開端而已，還很難論定。依照目前的趨勢觀察，AI的商業化應用似乎已是不可逆。版主一位今年考上教師甄試的朋友說，AI於教學現場的應用也成了考題，可見大勢所趨。

台積電表示，整體半導體產業的年產值於2030年將有機會挑戰1兆美元（目前約6200億美元），其中晶圓代工產值會提升至2500億美元，年複合成長率達到11%。 如果台積電的預期能實現，當前台積電與台股加權指數的高本益比與淨值比就不是問題。畢竟不論AI、電動車、智慧手機、機器人、雲端儲存、太空衛星......等科技趨勢，一定都要有台廠的技術支援，台股就是科技發展的受惠者。

換言之，即便台積電目前本益比似乎偏高，台股大盤的本益比與淨值比似乎有過熱跡象，短線或許會出現技術性修正，但長線版主依舊看好台股。版主一貫的策略，不會主動預測高低點，長線看漲的市場與標的，就是不畏波動一路增持。

今年至今，台積電已大漲約410元，漲幅逼近70%（不含息）；0050今年也已大漲約57元，漲幅約42%（不含息）。不論台積電或0050，雖然比不上動輒翻倍的妖股，這樣的報酬率已是無可挑剔。

長線來看，沒有必要預設台股加權指數的天花板。與其擔心台股或美股出現技術性回檔，不如持續優化資產組合，讓時間複利發揮作用。版主對自己的資產組合有信心，會持續按照規劃買進。看著資產不停成長，很開心自己選擇了一條簡單有效、省時省心的存股路。

※免責申明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 存股方程式 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0050元大台灣50 2330台積電 半導體 大盤 本益比

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