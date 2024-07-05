0050、00922、00923、00905…至今績效都30％以上！ 股魚：若績效輸何不加入躺平賺行列
各位敲碗的市值型統計來囉！我過去一直告訴投資朋友兩件事：
1.景氣燈號策略要用市值型產品
2.看好臺灣未來一定要持有市值型
市值型就是買臺灣的國力，生活在臺灣、享受臺灣資源，卻不持有象徵臺灣國力的產品，這像話嗎？
看好臺灣：買市值型（0050、00922、00905..etc)
看好臺灣科技實力（00881、00935...etc)
看好美國：買市值型（00646）
看好美國科技實力（00830、00757...etc）
看好日本：買市值型（00949、00661、00645..etc)
看好日本科技實力（台新日本半導體、中信日本半導體）
看你喜歡什麼，市值型就是標準配備，科技型就是押注特定產業發展，不過臺灣偏好科技業、順便列出來供參考
我們從表中可以看出，市值型上半年的漲幅至少都有30％以上，想想看自己手中的持股狀況如何？要是績效連躺著賺得ETF都不如，那為什麼不加入躺平的行列呢？
※免責申明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
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