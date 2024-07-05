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0050、00922、00923、00905…至今績效都30％以上！ 股魚：若績效輸何不加入躺平賺行列

聯合新聞網／ 股魚
台股示意圖。中央通訊社
台股示意圖。中央通訊社

各位敲碗的市值型統計來囉！我過去一直告訴投資朋友兩件事：

1.景氣燈號策略要用市值型產品

2.看好臺灣未來一定要持有市值型

市值型就是買臺灣的國力，生活在臺灣、享受臺灣資源，卻不持有象徵臺灣國力的產品，這像話嗎？

看好臺灣：買市值型（0050、00922、00905..etc)

看好臺灣科技實力（00881、00935...etc)

看好美國：買市值型（00646）

看好美國科技實力（00830、00757...etc）

看好日本：買市值型（00949、00661、00645..etc)

看好日本科技實力（台新日本半導體、中信日本半導體）

看你喜歡什麼，市值型就是標準配備，科技型就是押注特定產業發展，不過臺灣偏好科技業、順便列出來供參考

我們從表中可以看出，市值型上半年的漲幅至少都有30％以上，想想看自己手中的持股狀況如何？要是績效連躺著賺得ETF都不如，那為什麼不加入躺平的行列呢？

※免責申明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 股魚 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0050元大台灣50 0057富邦摩台 006203元大MSCI台灣 006204永豐臺灣加權 006208富邦台50 00850元大臺灣ESG永續 00905FT臺灣Smart 00912中信臺灣智慧50 00922國泰台灣領袖50ETF基金 00923群益台灣ESG低碳50

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