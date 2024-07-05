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存00878是信仰要義無反顧去實踐！ 存股哥：我的觀念18元比24塊還貴

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。 中央通訊社
台股示意圖。 中央通訊社

你有信仰嗎？如果有那就該義無反顧的去實踐它，但你必須有心理準備，因為擁有信仰的代價，就是日復一日不斷接受考驗。

翻了過去限動的紀錄，找到一張00878帳損最多的圖，是在2022/7/6，當時約54張帳面賠了14%共14.5萬，不過那時追蹤人數只有少少不到5千人，可能很多人不知道我連878帳損也都在PO。

恰巧過了大約2年整，00878張數從54張增加2倍到110張，成本從18.73僅微幅增加到18.96，原因就是我在15-18塊之間買了滿多便宜的00878壓低了均價，就算後面買貴一點，我的成本也沒有增加太多。

記得不久前00878才剛站穩22，沒想到現在已經24塊了，「現在價格很高了還能買嗎」？這個問題我已經從17被問到24了，沒錯今天才有一個老鐵問24了還能不能存股？

我的回答永遠都是無論何時都能存股，而且你應該是要去看價格背後代表的「價值」，現在24塊的878年化殖利率8.5%，但18塊的878年化殖利率可能只有6.4%。

也就是說在我的觀念裡，18塊的00878還比24塊的00878「貴」上許多，因為兩者的年化殖利率竟差了2%以上，當然你越早開始布局，你就享有更多的福利，除了期間所有股息之外，你還賺到這一大段漲幅。

但最重要的關鍵還是在於「長期持有、股息再投入」這九字箴言，以及你敢不敢在空頭股價不斷下跌時勇敢進場佈局 ，如果做得到，那你當然有更大的機會拿到比別人更豐厚的報酬，每次的多空循環皆是如此。

免責聲明：所有內容基於公開及一般資訊的心得分享，文章內容不構成買賣投資建議，本人不推薦任何投資標的及操作方式，投資人得自負盈虧

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00878國泰永續高股息 ETF 季配息

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