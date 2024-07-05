千金台積電（2330）買不下手…26檔含積量ETF！ 00905免1.5萬輕鬆參與市場
台積電（2330）4日以1,000元跳空開高，一度上漲至1,010元，收在1,005元，漲幅2.66%，創下歷史天價，也躋身千金股的行列。
對於目前手中無台積電的投資朋友，害怕進場買在高點，若想要想要風險分散一點，那「含積量高」的ETF絕對是最佳的選擇！
以下是成分股當中含有台積電的ETF：
中信關鍵半導體（00891）
新光台灣半導體30（00904）
元大電子（0053）
富邦台灣半導體（00892）
永豐智能車供應鏈（00901）
富邦科技（0052）
中信小資高價30（00894）
國泰台灣5G+（00881）
兆豐台灣晶圓製造（00913）
元大台灣ESG永續（00850）
富邦摩台（0057）
富邦台50（006208）
第一金工業（00728）
富邦公司治理（00692）
FT台灣Smart（00905）
永豐台灣加權（006204）
中信綠能及電動車（00896）
元大MSCI台灣（006203）
元大台灣50（0050）
兆豐藍籌30（00690）
永豐台灣ESG（00888）
中信台灣智慧50（00912）
群益台ESG低碳50（00923）
群益半導體收益（00927）
野村台灣新科技50（00935）
國泰台灣領袖50（00922）
所以想投資台積電，當然可以考慮台積電為主、成分股涵蓋多檔個股的ETF，單張的入手價格比較次和小資族外，也可以達到分散風險的效果。
比重超過五成 績效前段班
006208、0050比重超過五成；0052更是超過六成，成了最大的受益者。
「市值型」高含積ETF
006208及0050還有00628、00922、00923、00850、00905等標的。
若是006208及0050兩者擇一的話，006208其費用率較低，不過0050的規模最大，流通性更加，不過一般投資人不太需要考慮到流通性的問題。
當中又以00905買進單張的價格最低，一張價格不到15元，又與00850同樣是市值型中「唯二」季配息型；配息的月份也都剛好隔開，若有投信發現這點，再推出一檔補齊那4個月份的配息，那市值型的ETF也可以用三檔季配息組成月月配！
「半導體」高含積ETF
看好未來科技產業，以半導體為領頭羊的話，也能夠考慮含積量高且半導體為主要成分股的ETF。
有00904、00913、00891、00927、00892。
上述幾檔，以00913的規模相對較小，00891及00927除了台積電外，聯發科（2454）的占比也很高，這點投資人要特別注意。
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