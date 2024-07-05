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00878規模站上三千億…股價破24元創下新高！超過130萬受益人全數賺錢

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。 聯合報系資料照片
台股示意圖。 聯合報系資料照片

台股昨（4）日多喜臨門！不僅台積電成為「千金股」，推升大盤勁揚超過350點，收在23,522.53點創新高，全台最多人持有的投資標的-國泰永續高股息ETF（00878），在這波大漲帶動下，單日上漲0.58%或0.14元，收在24.1元，改寫基金成立以來新高，逾130萬受益人通通賺錢。

00878基金規模也一舉推升至破3000億元，成為最快達成此里程碑的ETF，改寫ETF新紀錄。00878自2020年7月成立，本月20日將滿4周年，在現今高股息ETF大混戰的時刻，130萬投資人仍對00878充滿信心，看好它一貫穩健的特性，持續買進、長抱至今。

目前全台持有00878的受益人高達1,304,451人，不僅是全台最夯的ETF，更在今年5月擊敗中鋼和台積電，成為最多人持有的投資標的，也持續穩坐定期定額ETF排行榜冠軍。法人表示，眾多數據都顯示，00878在股民心中無法撼動的地位，更是許多人初次投資ETF的首選。

分析00878能刷新多項ETF紀錄的原因，法人表示，主因00878已成立近4年，歷經股市多空驗證，多頭時比大盤會漲，空頭時更抗跌。且配息穩定、逐季向上，更有100%填息的完美紀錄，穩健的報酬率和配息率，都讓00878成為ETF市場中最耀眼的存在。

00878國泰永續高股息 季配息

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