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台積電（2330）破千…「概念ETF」全受惠！ 專家：00922從15元抱到現在報酬60％以上

聯合新聞網／ 楊倩琳 博士
台積電。 路透
台積電。 路透

台積電站上1000元晉身千金股

全台股民大家同歡，護國神山台積電股價突破1000元了，帶動台股也站上歷史新高23541.14點。

持有台積電的投資人更是開心

Dr.Selena持有台積電及台積電概念ETF，包含006208、00922、00881、00891...趁前陣子台股回檔有再回補一些！

特別是一開始就小認購的00922，從一路15元抱到現在22.44元，如果加上配息報酬率應該快60％以上。

常覺得投資就像談戀愛一般，選你所愛、愛你所選，以真心換真心。

在低谷不離不棄，逢低雪中送碳，長期陪伴；最後一定得到甜美豐收的果實！

※免責申明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲Dr.Selena（楊倩琳博士）授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

006208富邦台50 00881國泰台灣5G+ 00891中信關鍵半導體 00922國泰台灣領袖50ETF基金 2330台積電 市值型

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