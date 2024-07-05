半導體ETF 迎「有積之彈」

台積電昨（4）日成功入列千金股行列，接下來在7月18日台積電即將召開法說會，市場預期將有利多消息，加上輝達8月23日財報日也令人期待，AI半導體兩大明燈股將會為第3季行情指路，半導體ETF可望迎來「有積之彈」。

根據CMoney統計，今年以來國內高含「積」量ETF績效表現不俗，在半導體ETF中，從年初迄今計算還原淨值的含息報酬，表現最好的新光臺灣半導體30 ETF（00904），今年以來上漲達29.67%，稱冠其他半導體ETF。

若觀察台股自4月22日起漲以來的波段表現，也明顯發現國內五檔半導體ETF含息報酬表現俱佳，整體績效皆贏過同期間大盤，其中，又以新光臺灣半導體30 ETF上漲25.5%最多，贏過大盤19.3%的表現，績效差距拉大到6.17%。

新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峯表示，台積電法說會召開前，業界傳出台積電2奈米後續需求超乎市場預期強勁，預料台積電2025年資本支將較2024年再衝高，預估今年台積電資本支出將介於280億至320億美元，而明年有機會攀高至320億至360億美元，不僅為台積電相關設備供應鏈提供未來業績大補丸，也為台股半導體供應鏈股價添柴火，吸引資金重返半導體類股淘金。

詹佳峯表示，輝達將於8月23日公布財報，倘若輝達財報再報佳音，將有助於提振半導體類股價續航演出，目前台股均線呈多頭排列，預期在修正均線乖離與過熱指標後，中長線仍不看淡，投資人逢指數拉回後，可優先布局半導體ETF，透過台積電、輝達兩大業績股雙拳出擊，捕捉第3季台積電法說會行情「有積之彈」。

中信關鍵半導體經理人張圭慧表示，目前3奈米的訂單呈現供不應求的狀況，主要受惠於蘋果、輝達等主要客戶產能全包，市場預期訂單將持續滿至2026年。因此，市場推估台積電3奈米有望漲價5%以上，而先進封裝也有望漲價10%以上。半導體ETF後市表現可期，投資人可持續鎖定半導體相關ETF，順勢掌握半導體新一波成長行情。