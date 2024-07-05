台新日本半導體ETF將開募

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

台新投信看好日本半導體長線行情，推出台新日本半導體ETF（00951），是市場上首檔日本半導體ETF，具收益平準金，發行價10元，預計於7月8日開募、25日掛牌。

台新投信總經理葉柱均表示，在AI浪潮下，半導體不會缺席，日本的半導體設備有其特殊地位。

ICE（洲際交易所集團Intercontinental Exchange，Inc.）是《財富》評比500強公司，在指數服務擁有超過50年經驗，目前全球市場上有約2兆美元價值的資產以ICE指數作為基準指數，深具影響力。

國內目前約有40檔ETF追蹤ICE所發行的指數，截至6月14日資產規模合計約新台幣1兆元，深耕台灣市場。

這次台新投信推出的台新日本半導體ETF是國內首檔聚焦高純度日本半導體產業的ETF，追蹤ICE所編製的NYSE FactSet日本半導體指數，更具獨特性。

ICE亞太區執行副總裁Magnus Cattan指出，NYSE FactSet日本半導體指數追蹤日本半導體行業的表現，包含製造業到材料元件的主要參與者，提供了透明且可靠的基準，有助於投資人把握這個快速成長的行業。

台新日本半導體ETF經理人黃鈺民指出，在AI、高速運算、車廠升級帶動需求下，全球半導體市場呈現爆發性成長，分析師估計2030年半導體市場規模預估將超過1兆美元。

日本半導體設備居全球領先地位，據CINNO Research統計截至2023第3季，全球半導體設備規模前十大公司中，日本有東京威力科創Tokyo Electron、迪恩士Screen、愛德萬測試Advantest、迪思科Disco等四家設備廠入列，與美國並駕齊驅。

從中長線來看，日本政府大刀闊斧推出「日本半導體振興計畫」，外資援引台積電等外企，本土則推Rapidus等八家企業創投研發2奈米以下的技術，未來日本半導體業將百花齊放。

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