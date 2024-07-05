00878規模衝破3,000億

台積電晉身千金股行列，推動台股昨（4）日收上23,522點、再度改寫新高，台股ETF市價及規模也跟著水漲船高。其中，國泰永續高股息（00878）規模突破3,000億元大關，成為繼元大台灣50、元大高股息後的第三檔3,000億元等級ETF。

國泰永續高股息挾著類股分散、ESG、首檔台股季季配、經理費及保管費收最低等優勢，成為目前最快達成3,000億元里程碑的保持者、擁有130.4萬投資人，昨日市價收24.1元，同步改寫掛牌新高。

投信發行ETF中，目前有七檔規模千億元以上，不僅國泰永續高股息規模創高，元大台灣50規模已達4,274.38億元、元大高股息3,100.16億元、復華台灣科技優息2,365.23億元、富邦台50達1,134.82億元，規模也紛紛改寫新紀錄。

至於規模百億元以上有24檔，同步寫下最佳紀錄，其中，群益半導體收益、群益科技高息成長兩檔甫以105.8億元、100.56億元入列；而中信關鍵半導體和中信成長高股息則是跨入200億元規模。

在中大型ETF規模增加帶動下，根據CMoney統計，昨日62檔台股ETF淨申購32.35億元，總規模達2.39兆元，同步刷新高，顯示儘管台股行情來到高檔，投資人仍勇於進場分一杯羹，成為推動規模再創新佳績的助力。

今年以來台股ETF規模大增9,101.07億元，成長率達61.4%，對比同期間加權股價指數上漲31.1%，顯示出買盤積極進場，參與台股的歷史一刻。2023年全年台股ETF規模增加6,071.82億元，成長率達69.4%，今年表現更青出於藍；從近一年來看，規模已從1.17兆元翻倍。

統一投信表示，台灣經濟基本面穩健，大盤下檔有撐，預計第3季呈高檔震盪。在AI高速成長推動下，台股具備基本面、資金面及政策面三大利多，長線趨勢仍為多頭。