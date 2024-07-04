近一年績效最強高股息ETF！00915迎掛牌後第4次換股 經理人這樣說

凱基優選高股息30（00915）迎來掛牌上市第四次換股，從晨星統計至6月底的資料顯示，00915今年以來淨值報酬上漲28.64%，近三個月淨值上漲9.71%，近六個月淨值成長28.64%，近一年淨值報酬率65.90%，成立以來淨值報酬甚至高達109.34%，00915短中長期淨值績效表現，在指數股票型-一般型ETF當中都能名列前茅，顯示00915每一次定審換股的結果，能持續展現突出的價格動能，為投資人追求整體績效表現。

00915本次成分股定審，新的成分股於7月4日生效，本次總共替換17檔成分股，包括13檔電子股、1檔食品股、2檔鋼鐵股，以及1檔其他類股；新增的17檔成分股，則橫跨3檔營建、1檔鋼鐵、3檔金控、電子上游的IC、半導體設備次產業、中游的電子通路、連接器次產業、下游的電信次產業，調整後成分股總數維持30檔不變。

此次00915根據篩選機制更換17檔成分股，剔除的原因包括未通過流動性檢驗、未通過獲利、品質、下行風險指標篩選，或是因波動度或股息排序遭到剔除。成分股更新後，就產業分布來看，電子股比重達44%，與換股前約66%相較比重有所下滑，次產業分布更為分散；傳產權重從約10%上揚至 29%，主要集中在營建與其他類股；金融股比重由換股前的24%略微上升到27%。總計換股後前十大成分股權重達76%，橫跨傳產、金融、電子上中下游，調整後的成分股配置適度反應資金輪動。

展望台股後市，00915經理人施政廷表示，從總經面來看，新增訂單加速成長，同時未來6個月景氣預期進入50以上的擴張區間，代表企業對未來景氣展望轉佳；企業獲利也有好消息，數據中心資本支出年增率再次上修，雲端資本支出也是10年前的5倍，台灣科技業成為美國以外數據中心擴增最大受惠者。AI相關資本支出持續增加，推升台灣AI供應鏈獲利向上，進一步推升台股2024年企業獲利成長率從年初預估的20%上修至25.9%。

在景氣與實質企業獲利上修雙重加持下，台股具備本益比上修的條件，中長期牛市行情可望續航；惟台股未來12個月預估本益比已處於正一倍標準差之上，短線須留意漲多評價過高類股出現拉回風險，想參與評價升級行情，建議透過高股息低波動ETF，定期定額分批布局。