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00934首配0.33元、年化配息率19.2% 達人「從15抱到20」：還好有申購

聯合新聞網／ Dr.Selena（楊倩琳博士）
00934配息0.33元。台股示意圖／聯合報系資料照
00934配息0.33元。台股示意圖／聯合報系資料照

自從去年6月復華投信推出第一檔強調月配息的高配息ETF00929，上市後受到廣大存股投資人的喜愛，之後眾家投信也紛紛跟進推出月配息高息ETF，包含：00934、00936、00939、00940…

而為了獲得投資人的青睞推高基金規模，每個月的配息金額大家也是互相會競爭，導致於台灣高股息ETF配息率一路比高，之前說年化配息率現在都是10%起跳，今天00934打破新配息紀錄，去年11月1日掛牌的中信成長高股息ETF（00934）今天公告第一階段分配評價結果，每受益權單位預估配發0.33元。

一舉超越00936於6月配息的0.25元；也贏過00929在6月配息的0.2元（00929－7月預計配0.18元）。

以1日收盤價20.62元換算當期殖利率1.6%，00934的年化配息率飆高至19.2%，老師慶幸之前募集間就有小幅申購00934，現金收益分配公布日為7月12日、7月15日買進並持有就能參加除息，收益分配發放日為8月9日。

不過老師溫馨提醒一下，通常第一次配息的金額可能會比較多，也容易在高配息公佈之後，會容易造成投資人搶買，ETF可能會大幅度溢價，所以大家千萬不要馬上衝進去買喔。

像之前上個月訊息公佈後，00936也是大幅溢價許久，老師慶幸之前00934是有小額申請，也一直持有沒賣，股價一路從15元漲到20元，所以今天公佈也是小小開心，下個月又可以領到更多配息了。

※免責申明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲Dr.Selena（楊倩琳博士）授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00929復華台灣科技優息ETF 00934中信成長高股息ETF 00940元大臺灣價值高息

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