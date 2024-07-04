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全台首檔日本半導體 ETF 台新00951擁三創舉 預計7月8日開募、7月25日掛牌

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台積電首座日本廠在2024年2月開幕營運，設在熊本縣菊陽町，台積電更宣布將在熊本興建二廠。台積電熊本廠是台積電近年全球布局中，首座開幕的海外晶圓半導體製造工廠，讓大家見識到日本半導體業堅強實力及龐大的商機。台新投信看好日本半導體長線行情，特別推出台新日本半導體ETF基金（00951），擁有三項創舉：首檔日本半導體ETF、首檔具收益平準金的日股ETF、首檔發行價10元日股ETF，預計於7月8日開募、7月25日掛牌。

台新投信總經理葉柱均表示，ICE(洲際交易所集團Intercontinental Exchange, Inc.)是《財富》評比500強公司，該公司在指數服務擁有超過五十年的經驗，目前全球市場上有約2兆美元價值的資產以ICE指數作為基準指數在指數界深具影響力。國內目前約有40檔ETF追蹤ICE所發行的指數，截至2024年6月14日資產規模合計約新台幣1兆元，深耕台灣市場。這次台新投信推出的台新日本半導體ETF基金(00951)是國內首檔聚焦高純度日本半導體產業的ETF，追蹤ICE所編製的NYSE FactSet日本半導體指數，更具獨特性。

ICE亞太區執行副總裁Magnus Cattan表示：「我們很高興台新投信選擇以ICE指數作為台新日本半導體ETF的基準指數。"NYSE® FactSet®日本半導體指數追蹤日本半導體行業的表現，包含製造業到材料元件的主要參與者。這指數提供透明且可靠的基準，有助於投資人把握這個快速成長的行業。」

台新日本半導體ETF基金(00951)經理人黃鈺民指出，在AI、高速運算、車廠升級帶動需求下，全球半導體市場呈現爆發性成長，分析師估計2030年半導體市場規模預估將超過1兆美元。日本半導體設備居全球領先地位，據CINNO Research統計至2023年第3季，全球半導體設備規模前十大公司中，日本計有東京威力科創Tokyo Electron、迪恩士Screen、愛德萬測試Advantest、迪思科Disco等四家設備廠入列，與美國並駕齊驅。就中長線來看，日本政府大刀闊斧推出「日本半導體振興計畫」，外資援引台積電等外企，本土則推Rapidus等8家企業創投研發2奈米下技術，未來日本半導體業將百花齊放。

半導體 台積電 日本

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