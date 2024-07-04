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台積電（2230）站上千元過去哪個價位買進…今天皆賺錢！ 該賣006208買護國神山就好嗎？

聯合新聞網／ 艾蜜莉
台積電股價受惠美國存託憑證（ADR）及夜盤同步大漲，今日開盤即站上千元，寫下破千元的歷史一刻。 中央通訊社
台積電股價受惠美國存託憑證（ADR）及夜盤同步大漲，今日開盤即站上千元，寫下破千元的歷史一刻。 中央通訊社

恭喜持有台積電的大大們，過去不管哪個價位買進，持有到今天都是賺錢的！

另外，有大大問說，半年以來台積電漲了8至9成，他持有006208卻只上漲了5成左右，其實既然市值型ETF持有台積電佔比這麼高，會不會乾脆賣掉ETF轉買台積電就好？

事實上觀念不一樣喔，買進0050、006208等於持有前50大市值的股票，有分散個別公司經營風險的優勢，而且會定期按照本身選股條件更換成份股，就是我常說的汰弱留強機制，今天台積電是市值第一，因此市值型ETF根據選股邏輯持有高比重，但幾年後、幾十年後，假設有別的產業竄起，市值第一不再是台積電了，這時單獨投入台積電和投入市值型ETF的結果又會不一樣，所以承受風險和持有的目標及意義是不同的。

不過不要問我台積電還會不會漲、能不能買，因為我沒這麼厲害能預測未來。

※免責申明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

006208富邦台50 2330台積電 ETF

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