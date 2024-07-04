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質押00713買正二！台股破新高大跌怎辦？達人：會怕是沒做好風險管理

聯合新聞網／ 林艾比
台股示意圖。 聯合報系資料照片
台股示意圖。 聯合報系資料照片

7月3日一早，帶恆大一起去元大證金辦理質押00713。我借出56萬元、她則是借出31萬元。我們會把這些借出來的錢，都拿來買正二。

自從分享正二以來，一直都有讀者會問我，「現在還可以買正二嗎？」、「現在高點買正二有點怕？」；我的答案都是從一而終，那就是「不預測高點、持續買進、持續定期定額」

為什麼現在高點了，我還敢買正二？那我想反問，你確定現在是高點嗎？今年一月我剛買入正二時，也是不少讀者這樣質疑過我。

但事實是，今年一月我買入正二時，大盤甚至還沒18000點。截至今天（7月3日）收盤，大盤指數已經來到23,172點，漲了5千多點，漲幅高達28.7%。

這波漲幅我吃到了，你有吃到嗎？

你擔心買了正二，好死不死就碰上股災？那表示你沒有做好長期投資的準備。不然碰上股災，應該是你可以撿便宜的好時機，沒什麼好擔心。

你擔心買了結果股災，又需要用錢，最後只能賠錢賣股？那表示你沒有做好風險管理。

我所做的風險管理，就是確保我的工資可以讓我安然度過股災，最少最少，都還有00713的股息補貼一些生活費用。

我目前的00713已累積至88,521股，每季預期可以提供給我10萬元以上的股息。

最後，股市起起伏伏，大漲必然也大跌。把這件事當成正常的事情看待，就不會害怕遇到股災，就不會因為一些風吹草動，搞得自己吃不下飯、睡不著覺。

老話一句，股市就是心理強度的修煉場。你越淡定，就越有機會賺到錢。越淡定、越遠離市場，就越不會砍在阿呆股、賣在漲點。

※免責申明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲林艾比授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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