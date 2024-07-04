0050年初至今報酬率高達42％多…績效有贏？ 專家：最終市場會教你做人道理

挑戰

今年要打敗投資 0050 ETF 的指數投資者，難度非常高，從年初至今，0050持有者的報酬率已經高達42.18％。

今年許多投資人都開心地端出自己的半年報，獲利金額可觀，但如果是主動投資者，還是要捫心自問，自己的投資報酬率是否有高於0050同期表現；如果沒有，終究得理性面對自己選股投資的績效輸給大盤的事實。

「邏輯投資」今年運氣好，在營建股行情的加持下，不計槓桿的個人投資績效還不至於落後0050，但我開始擔心到了年底自己要寫年度回顧時，專欄整體的選股平均成績未必能打敗大盤（前兩年僥倖有贏，但今年難度顯然更高）。

然而這其實是主動投資者必須面對的挑戰，你終究不可能選到的每一檔股票都是飆股，如何在拉長時間下做到平均選股成績打敗大盤，這是對自己的試煉，也是對自我能力與專業的考核，這也是為什麼主動投資者必須時時檢討、積極學習的主因。

主動投資不是一條好走的道路，千萬不要因為短期績效就自我膨脹，雖然我知道最終市場還是會教你做人的道理...

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