ETF有2種價格！達人「00936溢價太多會被套」：賺了股息、賠掉價差
ETF的兩種價格
市價：一般人在購買時的價格，也就是投資人願意付出的價格。
淨值：基金總資產價值減掉負債、平均成本後所計算出來的實際價值。
初級市場大多都是大型法人機構在進行交易，可以在初級市場用比較低的淨值，向發行公司申購ETF再到次級市場用較高的市價賣出，賺取其中的價差。
因此次級市場追價的投資人就會買在相對較貴的價格。
以上個月很紅的00936為例子，6月4日因為高配息，許多投資人搶進去買造成大幅溢價，6月17日溢價甚至高達6.89%。
初級市場買進的投資人即可藉此套利，6月11日雖然發行商暫停受理初級市場申購，但是還是除息過後溢價才慢慢收斂。
所以購買ETF前可以先查詢折溢價，ETF折溢價的合理範圍大約落在-1％~+1％之間，如果溢價過高的ETF可以冷靜點不要追買，等到溢價收斂後再考慮要不要進場，避免買在比較貴的價位，賺了股息卻賠了價差。
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