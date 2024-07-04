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ETF有2種價格！達人「00936溢價太多會被套」：賺了股息、賠掉價差

聯合新聞網／ 普通上班女子
買入ETF時可以先參考市價與淨值。台股示意圖／聯合報系資料照片
買入ETF時可以先參考市價與淨值。台股示意圖／聯合報系資料照片

ETF的兩種價格

市價：一般人在購買時的價格，也就是投資人願意付出的價格。

淨值：基金總資產價值減掉負債、平均成本後所計算出來的實際價值。

初級市場大多都是大型法人機構在進行交易，可以在初級市場用比較低的淨值，向發行公司申購ETF再到次級市場用較高的市價賣出，賺取其中的價差。

因此次級市場追價的投資人就會買在相對較貴的價格。

以上個月很紅的00936為例子，6月4日因為高配息，許多投資人搶進去買造成大幅溢價，6月17日溢價甚至高達6.89%。

初級市場買進的投資人即可藉此套利，6月11日雖然發行商暫停受理初級市場申購，但是還是除息過後溢價才慢慢收斂。

所以購買ETF前可以先查詢折溢價，ETF折溢價的合理範圍大約落在-1％~+1％之間，如果溢價過高的ETF可以冷靜點不要追買，等到溢價收斂後再考慮要不要進場，避免買在比較貴的價位，賺了股息卻賠了價差。

◎本文內容已獲普通上班女子授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00936台新臺灣永續高息中小型ETF 溢價

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