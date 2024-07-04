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00940首配0.05元！存股族失望、受益數大減 達人：其實選股有機會贏大盤

聯合新聞網／ 股股知識庫
00940是好標的嗎？台股示意圖／聯合報系資料照
00940是好標的嗎？台股示意圖／聯合報系資料照

千呼萬喚始出來，元大台灣價值高息（00940）日前公告度配息金額，每股配0.05元換算年化配息率約6％，似乎傷了廣大股民的心。

同樣月配息的復華台灣科技優息（00929）最近兩次配息金額都是0.2元，金額是00940的4倍，許多股民看了相當傻眼；甚至有網友認為「台灣價值就是一場騙局」，然而00940真的如市場所說的爛嗎？值得長期持有嗎？今天我們一次搞明白。

若要說投資人有多失望，我們可以透過上表來做觀察。

上表是上周台股ETF受益人排行榜，很有趣的是前五名全部都是高股息ETF，然而00940竟然成為唯一受益人週減的高股息ETF，尤其是在這麼龐大的規模底下，顯然00940真的讓廣大股民們感到失望。

00929 VS 00940 此一時彼一時不可同等類比

尤其，許多投資人會將00940與00929進行類比，並認為00929配息表現遠遠高於00940，是不是因為00940根本沒有像他所宣稱的那麼好？

然而我們還是要知道，「時間」對ETF的影響非常的大。00940在4月才初次掛牌，5月就開始進行換股，50檔成分股00940大概有10檔成分股的股息入帳，這與00929已經領取完整股息好幾次的情況完全不同，兩者在股息規模上相差甚遠。

而若再觀察上圖就更明顯，00929掛牌雖然也不長，但相對00940的幾個月，也是走了一年多的多頭行情，累積的資本利得一定比00940高上不少。

根據最新資料顯示，00929的資本利得仍然有5.47元可以運用，以目前每次配息0.2元的比例來看，根本綽綽有餘。

相比之下，由於掛牌上市不久，00940的資本利得少的可憐，基本上若不能走完一個完整的週期，00940很難會有好的配息表現。

然而，在看完上述現象後，是否就代表00940不值得長期持有呢？

其實，作為市場上第一檔納入「自由現金流量」指標的高股息ETF，上表可以看到00940的價格不但便宜，且長期績效勝過加權指數，要知道她是一檔高股息ETF，能夠在配息的情況下打敗大盤確實不容易。

而最重要的夏普值也比加權指數更高，這表示承受同樣風險下，該指數所能取得的報酬勝於大盤，長期持有來看，在多空循環中不一定表現得比較差，起碼也有中前段班的表現。

簡單來說，投資人不該拿老牌學長來根新人菜鳥進行直接比較，儘管近期00940表現不佳，但這不代表它的本質不好。

投資人想要長期持有00940，還是要把握住分批布局、耐心等待的要點，市場永遠都在，長期投資不追高、分散風險是難以擊破的金律，能夠跟隨市場扛過大小多空循環，才能淬鍊出真正有價值的高股息ETF。

原文出處：股股知識庫_00940首次配息0.05元！成唯一受益週減ETF…真的有那麼差嗎？

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