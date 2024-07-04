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00934首次配息0.33！年化股利率19.2% 柴鼠：比00936還高、注意溢價

聯合新聞網／ 柴鼠兄弟
00934配息0.33元。台股示意圖／中央社
00934配息0.33元。台股示意圖／中央社

根據下午幾乎所有配息都全部公告了，月配ETF當中首次評價的中信成長高股息（00934），一次炸出0.33元！乘12暴力年化股利率高達19.2%！

不過要注意這絕對有新兵首配的放大效應，火力展示的意味濃厚，不太可能未來12個月都配0.33啦。

畢竟00934從去年11月就掛牌了，人家在台下已經站了半年多，好不容易換它上台，首配大方一點吸引注意也無可厚非，但接下來三個月會下修到多少才是觀察重點。

要特別注意的是，台新永續高息中小（00936）已經在六月完整示範過一次「超高配息→限量配售→暫停申購→超高溢價→溢價收斂」的過程，規模也在短短一個月從46億衝高到202億，但00934這次股利率更高，會不會再度出現高溢價呢？

但一樣都是首配，00940和00944因為掛牌比較晚，又要趕在7月就啟動配息，雖然不用讓投資人等太久，可是累積的價差彈藥也不多，開出來的股利率就少了人家一大截，有好有壞。

六月有9檔ETF開出10%以上，七月配出10%以上的ETF仍然高達10檔，包含0056、929、936、930等等。接下來七月中還有939和946即將公告首次評價結果，更多關於ETF的消息歡迎訂閱柴鼠的YT和FB。

※免責申明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲柴鼠兄弟授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00934中信成長高股息ETF 00936台新臺灣永續高息中小型ETF

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