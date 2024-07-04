快訊

趕在30歲前出境…他出國念博士躲兵役逾期年餘仍不歸 法官判罰9萬

台積電開盤大漲21元晉身千金股 台股早盤漲近300點站上23,400點

台灣旅行團在南韓出車禍！肇事司機身亡、1台籍遊客受傷

00882報酬率輸0056要捐車子！ 不敗教主：目前還不用比賽到年底

聯合新聞網／ 陳重銘
台股示意圖。 聯合報系資料照片
台股示意圖。 聯合報系資料照片

老師，你不是在粉絲團上面打賭？我真的忘記賭什麼了。

小編提醒我，要是00882今年的報酬率輸給0056，我要公開捐一台車子給慈善團體！當場害我出了一身冷汗。

小編一定是要害我的，今年台灣股市強強滾，已經突破2萬3千點。

大陸股市則是乏善可陳，之前還趴了好幾年，怎麼想都是0056會贏。

更何況0056配息越來越高，7月預計配息1.07元。但是00882居然只有配息0.4元，也是較往年衰退！看樣子這場打賭我已經輸了99%...

所以我的潛意識已經忘記了！一台車子也要百萬起跳耶，拿去吃喝玩樂不是更香嗎？

小編接著提醒我，APP有新增ETF報酬率比較功能，而且非常好用！在小編的監督下，我只是按了幾個鍵，馬上比較出今年0056跟00882報酬率，你猜猜看是誰贏？

APP的好處是會同時比較殖利率跟資本利得，股利殖利率當然是0056贏，配息大方。沒想到資本利得居然是00882大勝，畢竟人家是從谷底上升，空間大啊！

總結一下報酬率，居然是00882小勝，目前我不用捐一部車子，但是要比賽到年底。

為了快速比較報酬率，所以小編故意在APP增加這麼好用的功能嗎？真的是太好用了。

ETF最重要的還是總報酬率，股利只是其中的一小部分，有了APP新增的強大功能，我可以更快速的挑選出更好的ETF。

等我的ETF多賺一點，捐車子有什麼問題呢？帶小編去環遊世界都可以。

※免責申明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 00882中信中國高股息 ETF

延伸閱讀

國泰金（2882）填權了…僅花3天！ 肥羊：只炒金融因為根本「穩賺不賠」

0056配出1.07元還輸給00919、00713？達人：別小看經歷過空頭的大前輩

00878股價漲該先出清、等低點接回？達人：22元出貨的現在焦慮追高

台積電（2330）今股價將破千？網曝多頭最大風險是「抱不住」

相關新聞

00882報酬率輸0056要捐車子！ 不敗教主：目前還不用比賽到年底

要是00882今年的報酬率輸給0056，我要公開捐一台車子給慈善團體！

台股2萬3之際…再買進10萬元的00878！ 存股哥：別有均價恐懼症

台股一舉突破23000點，當初的2萬點，現在看起來又變成了相對低點，一高還有一高高，我相信一高高後還會有一高高高，今天有滿多事要聊的，不過還是先回顧一下我的個人操作。

六檔ETF換股 兆豐金最熱門

根據臺灣指數公司昨（3）日公告，大華優利高填息30、台新永續高息中小、凱基優選高股息30、群益台ESG低碳50、永豐ES...

台股ETF 挑低碳市值型

台灣減碳之路再向前邁進，環境部日前發布「溫室氣體減量額度交易拍賣及移轉管理辦法」，預計8月15日實施，相關議題有機會在台...

今日最夯 ETF／特斯拉催油門大漲10% 持有最多的00893跳空創新高

特斯拉2日公告第2季交車數據為44.4萬輛，優於市場預期，帶動股價單日飆漲10.2%，連帶盤面上持有近兩成特斯拉最多的國泰智能電動車（00893）最吃香，上漲3.22%，成為單日漲幅最大的ETF；收上22.77元，為掛牌以來新高價。

00918等六檔台股ETF換股名單出爐 多檔金融股入列

台股寫下最強上半年，迎戰下半年，7月台股ETF換股由六檔中小尖兵上演，包含規模在百億元之上的大華優利高填息30（0091...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。