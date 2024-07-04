00882報酬率輸0056要捐車子！ 不敗教主：目前還不用比賽到年底

老師，你不是在粉絲團上面打賭？我真的忘記賭什麼了。

小編提醒我，要是00882今年的報酬率輸給0056，我要公開捐一台車子給慈善團體！當場害我出了一身冷汗。

小編一定是要害我的，今年台灣股市強強滾，已經突破2萬3千點。

大陸股市則是乏善可陳，之前還趴了好幾年，怎麼想都是0056會贏。

更何況0056配息越來越高，7月預計配息1.07元。但是00882居然只有配息0.4元，也是較往年衰退！看樣子這場打賭我已經輸了99%...

所以我的潛意識已經忘記了！一台車子也要百萬起跳耶，拿去吃喝玩樂不是更香嗎？

小編接著提醒我，APP有新增ETF報酬率比較功能，而且非常好用！在小編的監督下，我只是按了幾個鍵，馬上比較出今年0056跟00882報酬率，你猜猜看是誰贏？

APP的好處是會同時比較殖利率跟資本利得，股利殖利率當然是0056贏，配息大方。沒想到資本利得居然是00882大勝，畢竟人家是從谷底上升，空間大啊！

總結一下報酬率，居然是00882小勝，目前我不用捐一部車子，但是要比賽到年底。

為了快速比較報酬率，所以小編故意在APP增加這麼好用的功能嗎？真的是太好用了。

ETF最重要的還是總報酬率，股利只是其中的一小部分，有了APP新增的強大功能，我可以更快速的挑選出更好的ETF。

等我的ETF多賺一點，捐車子有什麼問題呢？帶小編去環遊世界都可以。

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