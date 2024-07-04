六檔ETF換股 兆豐金最熱門

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

根據臺灣指數公司昨（3）日公告，大華優利高填息30、台新永續高息中小、凱基優選高股息30、群益台ESG低碳50、永豐ESG低碳高息、兆豐龍頭等權重等共六檔台股ETF成分股調整結果。合計六檔ETF總規模948.67億元，相關調整自昨日交易結束後生效。

下半年ETF換股由中小台股ETF揭開序幕。其中，大華優利高填息30換12檔，換股檔數比例40%；台新永續高息中小換12檔、40%；凱基優選高股息30換17檔、56.6%；群益台ESG低碳50換四檔、8%；永豐ESG低碳高息換28檔、70%；兆豐龍頭等權重換六檔、18.1%。

彙整六檔ETF新增及刪除名單，新增成分股中兆豐金（2886）最受惠，共被三檔ETF納入；其餘如漢唐、開發金、信邦、大聯大、億豐、寶成、元大期、至上、崇越、中租-KY等，則為兩檔ETF新增股。

群光和南電，一共被三檔ETF刪除；鴻海、台勝科、臻鼎-KY、京元電子、致伸、日月光投控、微星、力成、旭隼等，被兩檔ETF剔除。

以四檔高股息ETF動向來看，整體而言，傾向提高金融及傳產比重為主。

大華優利高填息30經理人郭修誠表示，調整後電子類股比重近六成，類股更分散。有多檔個股因價格漲高遭剔除，納入個股是透過指數原則，從流動性、企業獲利狀況、股利率優及過去至多15次填息紀錄篩選，精選出30檔高股息且高填息的成分股，以個別成分股權重不超過8%分散布局。

凱基優選高股息30經理人施政廷表示，減碼電子股，主要反映電子股漲多，過去三年、今年與未來現金殖利率相較金融與傳產類股低。

此外，綜觀加權指數未來12個月殖利率約在2.5%-3%間，市值前300大個股平均殖利率約介於2.8%-3.2%間，其中以金融、營建等傳產殖利率有機會來到4%以上，且金融與傳產波動度較低。

ETF 殖利率 高股息

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