台股ETF 挑低碳市值型

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
資產管理業者建議，將全球氣候變遷股票型基金納入股票資產的長期配置，卡位低碳商機。 （聯合報系資料庫）
資產管理業者建議，將全球氣候變遷股票型基金納入股票資產的長期配置，卡位低碳商機。 （聯合報系資料庫）

台灣減碳之路再向前邁進，環境部日前發布「溫室氣體減量額度交易拍賣及移轉管理辦法」，預計8月15日實施，相關議題有機會在台股發酵。投信法人表示，近年來已陸續有台股ETF產品設計訴求低碳投資、ESG等主題，投資人可多加關注布局。

「溫室氣體減量額度交易拍賣及移轉管理辦法」主要便於公眾檢視事業的具體減碳情形，並避免交易過程中出現炒作、涉及其他商業利益的操作或產生交易爭議等問題，連帶市場看好國內首筆碳權買賣最快可望在9月底於碳權交易所進行交易。

台股ESG ETF績效 圖／經濟日報提供
台股ESG ETF績效 圖／經濟日報提供

投信業者表示，隨著碳有價時代來臨，台灣減碳政策與相關措施愈趨明確，不僅有望更貼近國際減碳潮流，也意味著在ESG減碳方面管理得當的企業未來將成為市場資金首選布局標的。觀察台灣投資市場上，不少上市櫃公司已著手落實減碳，投信業者也陸續推出低碳、ESG等主題投資商品，以投信投顧公會所推出的ESG永續發展轉型專區為例，當中與ESG主題連結的台股ETF合計有十檔，包括群益台ESG低碳50（00923）、富邦公司治理、元大臺灣ESG永續、永豐台灣ESG、永豐ESG低碳高息等。

群益台ESG低碳50 ETF經理人邱郁茹表示，全球淨零碳排持續推進，台灣的低碳政策與發展方向也更加明確，具有ESG概念的台企也將是資金未來布局之重點，主因在低碳ESG上管理妥善的企業更有能力守住獲利，更具市場競爭力；建議投資人可透過選股精選ESG低碳管理佳的低碳市值型台股ETF來參與行情，既掌握台股多頭趨勢，更能把握淨零趨勢下帶來的碳金商機。

永豐ESG低碳高息ETF經理人林永祥則指出，美國下半年將迎來總統大選、利率政策走向逐漸明朗，股市將持續趨於震盪。

台灣方面，景氣對策燈號連續兩月維持黃紅燈，顯示景氣逐漸轉向復甦，有利於支撐台股底氣。其中，AI衍生的相關商機將持續發酵，位居AI全球供應鏈的台灣企業更應重視其減碳能力，避免遭國際大廠剔除供應鏈，因此建議透過低碳高息ETF參與具備低碳競爭力的台股企業，同時掌握息收機會。

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