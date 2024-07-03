00918等六檔台股ETF換股名單出爐 多檔金融股入列

台股寫下最強上半年，迎戰下半年，7月台股ETF換股由六檔中小尖兵上演，包含規模在百億元之上的大華優利高填息30（00918）、台新永續高息中小、凱基優選高股息30、群益台ESG低碳50等六檔台股ETF為下半年ETF換股揭開序幕，將自7月3日交易結束後生效（亦即自7月4日起生效）。

根據臺灣指數公司3日公告，追蹤特選台灣優利高填息30指數的大華優利高填息30每半年成分股定審、追蹤台灣永續高息中小型指數台新永續高息中小每季度成分股定審、追蹤特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數的凱基優選高股息30每半年成分股定審、追蹤特選臺灣ESG低碳50指數的群益台ESG低碳50每季度成分股定審、追蹤特選臺灣上市上櫃ESG低碳高息40指數的永豐ESG低碳高息每季度成分股定審、追蹤特選臺灣產業龍頭存股等權重指數的兆豐龍頭等權重每半年成分股定審結果。

大華優利高填息30在30檔成分股中，將新增、刪除各12檔，換股檔數比例為40%；新增名單如亞泥、東陽、華碩、漢唐、開發金、兆豐金、信邦、緯創、大聯大、力成、億豐、寶成；刪除股則有正新、三陽工業、鴻海、致茂、神基、台勝科、臻鼎-KY、世界、中租-KY、頎邦、和潤企業、南電。

台新永續高息中小在30檔成分股中，將新增、刪除各12檔，換股檔數比例為40%；新增名單如遠東新、南僑、東和鋼鐵、宏碁、華航、台灣高鐵、國票金、威剛、大聯大、元大期、永豐實、至上；刪除股則有興農、裕隆、京元電子、國建、台勝科、上緯投控、太醫、致伸、精誠、啟碁、伊雲谷、南電。

凱基優選高股息30在30檔成分股中，將新增、刪除各17檔，換股檔數比例為56.6%；新增名單如國產、冠德、華固、國泰金、開發金、兆豐金、潤泰全、信邦、聯詠、台灣大、京鼎、榮剛、崇越、中租-KY、環球晶、寶成、裕融；刪除股則有大成、大成鋼、長榮鋼、鴻海、微星、群光、漢唐、鈊象、日月光投控、臻鼎-KY、瀚宇博、新普、合晶、力成、樺漢、至上、宏全。

群益台ESG低碳50在50檔成分股中，將新增、刪除各4檔，換股檔數比例為8%；新增名單如華城、彰銀、嘉澤、合庫金；刪除股則有微星、群光、開發金、旭隼。

永豐ESG低碳高息在40檔成分股中，將新增、刪除各28檔，換股檔數比例為70%；新增名單如中宇、中華、廣達、友達、京城銀、統一證、華南金、富邦金、玉山金、兆豐金、遠百、聯陽、威健、全台、太醫、新鼎、中租-KY、元大期、群益期、新普、台郡、崑鼎、至上、宇瞻、可寧衛、光隆、福興、信義。刪除股則有統一、聚陽、台達電、華通、瑞昱、群光、京元電子、晶技、岱稜、新日興、大聯大、欣陸、日月光投控、致伸、和碩、中光電、中美晶、聖暉*、飛捷、力成、矽格、群電、矽創、 尖點、南電、福懋科、明安、統一實。

兆豐龍頭等權重在33檔成分股中，將新增、刪除各6檔，換股檔數比例為18.1%；新增名單如冠軍、台光電、漢唐、崇越、保瑞、億豐；刪除股則有美時、台玻、聯強、欣興、旭隼、成霖。