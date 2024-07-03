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大盤2萬3布局0050正2！存股哥「問就是ALL IN」：用高股息ETF來Cover

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
00631L風險較大，但獲利也更多。台股示意圖／聯合報系資料照
00631L風險較大，但獲利也更多。台股示意圖／聯合報系資料照

去年有段時間買了點00631L，俗稱正二，但今年初要集火高股息，就把正二賣了，最終賺了幾千塊錢，現在手上的高股息有一定的部位了，想說可以重新開始佈局。

關於正二全攻略，各位可以去翻閱大仁哥的「槓桿ETF投資法」，小弟我就不著墨太多，因為我對正二的理解確實不如大仁哥研究的那麼透徹，文章內容僅以我的觀點分享。

如果你真的沒有概念，兩點快速幫你認識正二，第一點，正二追蹤的其實不是大盤指數，它追蹤的是台股期貨指數。第二點，就先把它想成兩倍漲跌的0050就好，如果你要佈局再去深入了解。

為什麼不買0050

聊正二前先講為什麼我不喜歡買大盤指數，因為我覺得0050太弱了，要股息它的殖利率輸高股息，要價差它的漲幅遠不及正二，而且高股息的漲幅也不差。

那我當然是買高股息跟正二，讓0050的所有特點最大化，效益當然比較好，要就追求極致的高股息跟指數成長，0050的最大優點就是非常無腦適合所有人。

內部槓桿＋外部槓桿

像我這麼愛開槓桿的人，外部槓桿已經累積超過200萬，內部槓桿我認為自己目前最有把握的就是正二，大盤指數長期穩定向上，現在的高點未來的低點，就算在23000點佈局，我也不認為我會虧錢。

用高股息來Cover

我的底氣來源就是月月配股息現金流，一個月股息好幾萬，短期帳損那我就用股息繼續攤，反正股息源源不絕無止無盡，這一波虧了下一波補上，用股息慢慢累積正二部位、壓低均價。

股息價差一起賺

很多人覺得我的單純的高股息派死存不賣，這不完全正確，我也會把我的存股部位停利賣掉，只是我很少出手，但只要出手我就要賺，我幾乎不聊停損，因為停損不在我的投資選項中。

投資是細水長流的一件事，不必急於一時，現在佈局正二，未來可能也會考慮台積電等等的電子股、優質成長股。

先專注於眼前的目標再慢慢擴散，總比這個買一點那個買一點，亂槍打鳥結果每個帳面都二二六六的要好。

以上是我買正二的想法，不過還是要提醒，這類槓桿型ETF漲跌很大也沒有配息，不適合所有人，如果你會因為漲跌過大失去心態，那穩一點的0050、006208可能會比較適合你。

※免責申明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲槓桿存股哥授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00631L元大台灣50正2

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