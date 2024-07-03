00878股價漲該先出清、等低點接回？達人：22元出貨的現在焦慮追高

最近股市創新高，我收集到最多的問題是，手中的00878是否該出一趟，轉去更便宜的00XXX？或是先出一趟，等到低點再接回來，提前把未來股息都賺起來？

首先，我發現股民很容易被ETF的價格「誤導」，以為25塊的ETF就是「貴」，15塊的ETF就是「便宜」。

其實ETF是表彰一籃子股票的「受益憑證」，而我們買的是這張受益憑證。

舉例來說，25塊的ETF持有40塊的兆豐金，15塊ETF也持有40塊的兆豐金，你從25塊換成15塊的ETF，只是這張受益憑證價格便宜了，但成分股並沒有比較便宜。

更重要的是，15塊的ETF編製規則未必比25塊來的有競爭力。

例如本來你盤算賣掉25塊的ETF，轉去買15塊的便宜貨，未來15塊漲到25塊又能多賺10塊，但搞不好發生這檔15塊ETF還沒爬上20塊，本來25塊的ETF已經要上35塊的情況，這麼一來不換還好，一換還少賺了。

另一方面，如果不換股，先賣一趟00878獲利了結，低點後接回來可不可行？

就我身邊真實案例，他一路執行「18塊先賣一趟」、「20塊先賣一趟」、「22塊先賣一趟」，現在24塊，庫存已經沒有00878，通通賣光光了。現在正焦慮著什麼時候要追高買回來。

所以不要預設高低點，我們都沒有畫線給大盤走的能力，878歷經超過3年的多空市場考驗，股價越來越高，配息也越配越多，做為長線投資的標的，穩妥妥地沒問題。

這方面股添樂他娘還是比較精明的，例如她從不問我00878現在是不是高點，而是問我什麼時候能幫她加碼到月月領5萬。

※免責申明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲股添樂 股市新觀點授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。