布局00725B...聯準會真放鴿？教主「降低股災傷害」：降不降息都有得賺

歐美富人圈習慣靠「家族辦公室」來幫他們管理資產，有錢人只要專注在體驗人生即可。我也期望將來有這麼一天，不過在達到到一億美金的門檻之前，我還是先關注一下這些家族辦公室的投資組合，作為我個人的投資參考。

觀察全球家族辦公室的投資趨勢，不約而同地持續加碼債券，特別是信用評等較高、較安全的先進國家債券。投資組合中，固定收益（債券）的投資比重，從2022年的15%，上升至2023年的19%。而且更愛「高品質、較長天期」固定收益商品，顯示逐漸更重視低風險、較高收益率、穩定現金流的配置需求。

投資債券必須要考量到違約的可能性，基於安全性考量，全球家族辦公室主要布局在美國跟歐洲，佔資產占近8成。從下圖可以看出，高等級債券與投資等級公司債，是最主要的配置種類。

儘管聯準會何時降息仍舉棋不定，但是市場認定升息循環已經告終，降息只是遲早的事，從下圖可以看出截至6月12日，投等債已連續第19周獲資金淨流入，顯示市場共識就是「買債」，特別是殖利率較高的「投等債」！

投資等級公司債的優點是殖利率較高，以國泰投資級公司債(00725B)為例，它是追蹤彭博10年期以上BBB美元息公司債(排除中國)指數，採用季配息(1、4、7、10月)，昨天剛公告預估配息，每單位預計配發0.658元，換算年化配息率7%，應該是本季配息的投等債ETF中最高，可以先領息來等聯準會降息。

從下圖00725B的股價走勢，可以看出利率對債券價格的影響。2019年美國開始降息，2020年疫情爆發後利率更是直接打到地板上，00725B股價來到相對高點。由於降息引發劇烈的通膨，聯準會在2022年起暴力升息21碼（5.25%），00725B的股價也來到相對的甜蜜點。

利率的高低是影響債券價格的最大變數，2024年6月13日的FOMC（美國聯邦公開市場操作委員會）會議結果，美國聯邦基金利率已經連續7次按兵不動，維持在5.25%～5.50%區間，顯示升息循環已經終結。

根據最新的「利率點陣圖」，聯準會官員認為2024年僅會降息1碼至5.00%～5.25%區間，相較上次顯示的3碼明顯有所調整。不過2025年有望降息4碼至4.00%～4.25%區間，比上次暗示的降3碼還要多，可以看出降息是很確定的路徑，只是時間點被往後遞延。

股神巴菲特有一句名言：「當大家貪婪時，我要恐慌。」近年來全球股市持續創下新高，「居高思危」的呼聲也開始出現，《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎，近日在社群平台X發文表示，市場崩盤已開始，而且恐怕是嚴重的崩盤。

股災不一定會降臨，但是我們一定要做好準備。債券可以抵銷股票的波動，投資等級債具有較高的殖利率，統計1989 年以來的歷次降息循環，在Fed宣布降息之前，投等債的價格就會先行反應，如果在降息前一季就先進場布局，可以獲得較高的資本利得！

總結一下未來的投資布局方向：

1、買入投資等級公司債，可以領更高的利息。 2、持有先進國家的高信用評級債券（投資等級債），增加安全性。 3、00725B主要投資美歐BBB投等債，兼具安全與高息。 4、降息前 1 季進場，比降息時進場會更好。 5、降息前，先安穩領高債息。 6、降息後，再賺高資本利得。 7、不管降不降息，都是可攻（降息，賺資本利得）、可守（不降息，領高債息）。 8、做好股債平衡配置，可以降低股災的傷害。

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