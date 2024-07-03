0056配出1.07元還輸給00919、00713？達人：別小看經歷過空頭的大前輩

高股息ETF之戰再上演，0056第3季配出1.07元股息，看到比其它高股息ETF還多，是不是很興奮。

但每檔ETF價格不同且規模大小不一樣，還是要冷靜下來計算殖利率才能決勝負，以今天收盤價算，0056這次的單季殖利率是2.58%，而00919、00878、00713近一次的單季殖利率則分別是2.67%、2.13%、2.57%，0056是排在第二名喔！

再來如果是要算年化殖利率，我習慣用近4季股利，不過0056現在還不適合這個算法，因為去年0056年中剛改配息頻率（從「年配息」改為「季配息」），因此去年的整份股息只分2次配在Q3、Q4，要是用近4季的方式納入這次一起計算年化殖利率，計算就會偏高了。

所以退而求其次只算今年3季以來的殖利率，由高至低排序：00919=>7.3%、00713=>5.5%、0056=>6.19%、00878=>5.27%，這樣則是0056變成排第3名。

事實上，殖利率是檢視成績，但只要有符合5%~6%的水準以上，我想就算及格了，而最重要的是回到ETF本身是否是自己認可的選股機制，這樣更是想要存退休金、建置現金流而長期持有高股息ETF最重要的核心。

畢竟存退休金得長期存，未來會經歷到完整的景氣循環，不能只比較ETF在多頭時期的表現，選股邏輯有匹配自己的原則，真的遇到股市低潮、空頭也才容易堅持得下去。

雖然今年以來殖利率0056只排第三名，但不要忘記，比起其它「年輕的」高股息ETF，它是唯一一檔有經歷過2008年的老牌ETF，且連續14年配息+填息的紀錄。

最後提醒一下，0056第三季除息是7月16日，配息日是8月9日。

◎本文內容已獲艾蜜莉-自由之路授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。