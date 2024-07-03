00947上市2天漲3%！老牛看好：前2大持股「聯發科、台達電」創新高

季配息主題型ETF生力軍！主攻台灣IC設計，00947台新臺灣IC設計，上市第二天「漲近3%」。

IC設計是什麼？

積體電路（IC）設計產業是半導體產業鏈中上游的第一環，負責將客戶或自行開發的產品規格與功能，設計晶片上的功能、程式碼、元件以及元件之間的電路。

台灣在IC設計產業扮演重要角色，擁有全球最完整的半導體產業鏈聚落，且IC設計產值在全球居第二，僅次於美國。

台灣的IC設計代表公司包括聯發科(2454)、聯詠(3034)、聯陽(3014)等。

00947基本資料

追蹤台灣IC設計動能 成分股每季審核調整 季配息：1、4、7、10月 成分股50檔 經理費:0.4% 保管費:0.035% 成分股定期審核（每年4次） 目前股價（6月27日）：15.47元 追蹤指數：特選台灣上市櫃IC設計動能指數 掛牌日期：2024年6月12日 除息月份：3、6、9、12月 前3大成分股：聯發科（11.41%）、台達電（9.24%）、聯詠（8.06%） 資料日期：2024年6月27日

00947指數篩選規則

1、IC設計股篩選：台灣上市上櫃公司，符合CMoney指數彙編分類中屬「電子上游C-設計」或產業價值鏈中屬於「IC設計」者。 2、流動性篩選：近3個月成交金額加總，前70%股票通過流動性篩選。 3、發行市值篩選：按發行市值排序，選取50檔個股。 4、挑選動能較佳者：經股價動能（3個月含權息股價）增益10%，再以營收動能（3個YoY）增益10%。每季依動能指標增強降弱持股比重。 5、鎖定IC動能股：個別成分股權重上限10%，精選50檔成分股。

00947強調IC設計＋題材動能

00947前十大成分股

老牛總結

1、台灣IC設計受惠台灣半導體產業群聚效益，產值市占率全球第二，主要強項在手機、消費電子、顯示、通訊等周邊晶片。

2、台新臺灣IC設計（00947）一如其名鎖定 IC 設計產業為投資核心，還要挑選股價動能＋營收動能強的50檔個股。

3、因此老牛會將00947列入「主題型ETF」，建議以右側交易看待，可以採波段投資。當產業順風時投資獲利較大；反之，當產業衰退時，00947的股價也容易往下走。

4、00947在6月12號掛牌上市，隔天股價上漲了2.97%，讓投資人非常吸睛！後續股價連續上漲，相信在前兩大持股（聯發科、台達電）創新高下，股價表現仍會順風順水。

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