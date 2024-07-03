00944成立不到2個月竟配息！15日最後買進 達人：是居高思危的好選擇

00944野村趨勢動能高息，成份股低重疊、台股修正逆勢上漲！

掛牌上市不到2個月就配息，7月首次配息0.058元。

台股遇修正，高股息ETF表現抗跌很重要。台股正式攻上2萬3，居高思危很重要，台股進行修正，7月2日大盤延續上周修正格局持續震盪，今天（7月2日）抗跌表現前10名的高股息ETF，知美整理成表格方便大家欣賞。

今年新推出的高股息ETF很多，但是成分股之間的重疊度很高，買來買去就是那幾檔，因為高股息的成分股選股邏輯，都是希望找到殖利率最高的那幾檔，但是00944野村趨勢動能高息的追蹤指數不一樣，「動能」＋「股利」雙重指標，能夠找出強勢股。

利用「動能」指標，鎖定最新收盤價接近近一年高點的公司，希望能夠跟隨成長趨勢挑選強勢股，找出高息股；「股利」指標5月挑選確定股利最高、11月挑選預估股利最高，挑選出具有成長、高配息優勢的「強勢高息股」。00944搭配其他熱門高股息ETF，能夠同時持有更多成分股，分散持有單一成分股的風險。

過去知美曾經和大家分享，ETF的主要配息來源，除了成分股參與除權息的現金股利，還有成分股買進賣出的資本利得價差，00944在2024年5月9日才正式掛牌上市，短短不到2個月時間就宣布配息，知美必須說真的是勇氣可嘉。

今年新推出的月配高股息可以怎麼挑，因為都是新成立的ETF，所以資本利得的差異不會太大，台股正式攻上2萬3，居高思危很重要！不如挑選相對抗跌又有穩定配息表現的ETF更重要。

00944本次配息資訊如下：

配息金額：0.058元 最後買進日：2024年07月15日 除息日：2024年07月16日 配息日：2024年08月09日

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